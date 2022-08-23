Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022)

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Diğer insanlarla her zamankinden fazla ilgilenebilir ve kendinizi daha pozitif hissedebilirsiniz.
KOÇ
Ailenizdeki kadınların sağlığı ve bakımıyla ilgilenebilir ve aldığınız değeri bu şekilde tamamlayabilirsiniz.
İKİZLER
Kendinizi yetersiz hissettiğiniz durumlar olabilir, bunları bir ayna kabul ederek görüp devam etmek harika sonuçlar yaratabilir.
YENGEÇ
Kendi kendinizi sabote ettiğiniz konular olabilir, yetenek ve becerilerinizi olduğu gibi paylaşın derim.
ASLAN
Kabuğunuza çekilmek, ruhsal anlamda inzivada olmak isteyebilirsiniz. Aşırıya kaçmadığınız sürece neden olmasın?
BAŞAK
Arkadaş ve sosyal çevrenizde yardım istenen, sığınılan kişi siz olabilirsiniz. Destek verip paylaşımda bulunmak olmadık kapıları aralayabilir.
TERAZİ
İş hayatında kendinizi daha net ifade etmeniz gerekebilir, hakkınızı ve başarılarınızı kimseye kaptırmayın derim.
AKREP
Uzaklardan gelecek haberler sevindirici olabilir, uzun soluklu proje ve çalışmalar hız kazanabilir.
YAY
Gelir gider dengesi hassas olabilir, finansal anlamda iyileşmeler için çalışabilirsiniz.
OĞLAK
Ortaklık ve romantik ilişkilerinizde anlaşmalar yapmadan önce iyice düşünmeniz gerekebilir.
KOVA
Günlük hayatınızı doğrudan etkileyen durumlar yaşanabilir, duygusal kararlar almamaya dikkat.
BALIK
Çocuklar ve sahne sanatları ilginizi çekebilir, daha yoğun olarak huzurlu ve güvenli hissettiren alanlarda bulunabilirsiniz.
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