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SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 23 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022)

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Diğer insanlarla her zamankinden fazla ilgilenebilir ve kendinizi daha pozitif hissedebilirsiniz.

KOÇ

Ailenizdeki kadınların sağlığı ve bakımıyla ilgilenebilir ve aldığınız değeri bu şekilde tamamlayabilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi yetersiz hissettiğiniz durumlar olabilir, bunları bir ayna kabul ederek görüp devam etmek harika sonuçlar yaratabilir.

YENGEÇ

Kendi kendinizi sabote ettiğiniz konular olabilir, yetenek ve  becerilerinizi olduğu gibi paylaşın derim.

ASLAN

Kabuğunuza çekilmek, ruhsal anlamda inzivada olmak isteyebilirsiniz. Aşırıya kaçmadığınız sürece neden olmasın?

BAŞAK

Arkadaş ve sosyal çevrenizde yardım istenen, sığınılan kişi siz olabilirsiniz. Destek verip paylaşımda bulunmak olmadık kapıları aralayabilir.

 

TERAZİ

İş hayatında kendinizi daha net ifade etmeniz gerekebilir, hakkınızı ve başarılarınızı kimseye kaptırmayın derim.

AKREP

Uzaklardan gelecek haberler sevindirici olabilir, uzun soluklu proje ve çalışmalar hız kazanabilir.

YAY

Gelir gider dengesi hassas olabilir, finansal anlamda iyileşmeler için çalışabilirsiniz.

OĞLAK

Ortaklık ve romantik ilişkilerinizde anlaşmalar yapmadan önce iyice düşünmeniz gerekebilir.

KOVA

Günlük hayatınızı doğrudan etkileyen durumlar yaşanabilir, duygusal kararlar almamaya dikkat.

BALIK

Çocuklar ve sahne sanatları ilginizi çekebilir, daha yoğun olarak huzurlu ve güvenli hissettiren alanlarda bulunabilirsiniz.

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