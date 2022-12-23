Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022)

KOÇ

Sağlık konusunda baş ağrısı, boyun kasları ve alın bölgesine dikkat edin. Riskli hareketlerde bugün bulunmayın.

BOĞA

Dilekçeler, yazışmalar, imzalar, mühürler… bunlarla ilgili bir şeyleriniz varsa sinirlenmeden sakin sakin yapmaya çalışın derim.

İKİZLER

Mahkemelik bir mevzunuz varsa çevrenizden yardım alabilirsiniz ama karar verirken mutlaka tam bilen birinden görüş alın.

YENGEÇ

Aşk konusunda kavga, dövüş, patırtı olabilir ama diğer yandan babanız ve baba tarafından güzel haberlerde kulağınıza gelebilir.

ASLAN

Bilgisayarınıza ve hafıza kartınıza vb. teknik şeylere çok dikkat edin, çünkü kötü kişilerin hedefinde olabilirsiniz.

BAŞAK

Çalıştığınız yakın yada uzakda olan herkese bugün birazcık daha dikkat edin. Pek hayırlı konuşmalar içinde olmayabilirler.

TERAZİ

Yolculuk planlarınız varsa gerçekleştirmek için bugün eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

AKREP

Planlama yapmak için ideal ama harekete geçmek için çokta sevimli bir gün değil. Kendinizi olabildiğince rahat tutun.

YAY

Para konusunda kayıplar yaşamamak için bugün banka hesap numaranızı ve kredi kartınızı bir kasaya kilitleyin derim.

OĞLAK

Tam iş odaklı bir gün yaşayacaksınız, o nedenle gereksiz, tuhaf insanların konuşmalarına çok kulak asmayın derim.

KOVA

Aleni, açık açık size husumet duyan birileri artık dayanamayıp kendini bugün belli edebilir ve zor durumda bırakabilir sizi.

BALIK

Para konusunda hiçte fena bir gün değil. Elinizden geleni yapın ama sosyal ilişkilerinizde para sorun çıkarabilir.