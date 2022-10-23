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Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022)

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Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022)
Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022)

KOÇ

Ortaklık ve ilişkilerinizde kişisel hedeflerinizi öne çıkarma gereksinimi görebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konumunuz önem kazanabilir.
 

BOĞA

Dış görünümünüze önem verebilir, insanlarla iç içe olacağınız sosyal alanlarda bulunabilirsiniz.

 

İKİZLER

Dürtüsel olarak ilişkilere çekilebilirsiniz. Sürpriz ziyaretler ve ilgi çekici hediyelerle karşılaşabilirsiniz.

 

YENGEÇ

Ev ve aile hayatında bir uyum yaratma amacında olabilirsiniz. Anne baba rolleri ön planda olabilir.

 

ASLAN

Eğitim faaliyetleri ve kısa süreli yolculuklarla ilgilenebilirsiniz. Politik tavırlar ile denge kurmanız mümkün.

 

BAŞAK

Hobilerinizi birer kazanç aracına çevirmek isteyebilirsiniz. Finansal durumunuzda hızlı hareketler olabilir.


TERAZİ

Ailedeki kadın figürleri ile olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Sosyal etkileşimlerinizde kararsızlık hâkim olabilir.

 

AKREP

Uyumsuzluklar gözünüzde büyüyebilir, kıyaslama yapmak yerine sahip olduklarınıza odaklanmanız gereken durumlar olabilir.


YAY

İstediklerinizi elde etmek için yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Arkadaş ortamı ve etkileşimlerinizi arttırmanız mümkün.
 

OĞLAK

Zor şartlarda çalışmak yerine şartları zorlamanız gerekebilir, mevcut yeteneklerinizi yansıtıp kullanacağınız alanlara odaklanın derim.

 

KOVA

Sosyal becerilerinizi geliştirebileceğiniz ortamlara girebilirsiniz. İstişare etmek istediğiniz konular gündeme gelebilir.

 

BALIK

Evlilik ve ikili ilişkilerde bir sonuca varma isteğiyle hareket edebilirsiniz. Farkındalıkla karar alabilirsiniz.

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