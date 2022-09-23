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Günlük burç yorumları (23 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 23 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (23 Eylül 2022)

Ay, Başak burcuna geçti. Temel anlamda arındırma, düzenleme veya yenileme gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz.

KOÇ

Bütünden ziyade parçalara odaklanarak detaycı bir kimliğe bürünmeniz mümkün ancak büyük resmi de gözden kaçırmamakta fayda var.

 

BOĞA

Enerji ve maddi kaynaklarınızı keyfi harcamalarda kullanabilir, düzenlemek ve yenilemek istediğiniz alanlara vakit ayırabilirsiniz.

 

 

İKİZLER

Toprak ve emlak işleri gündeminizde olabilir, ailenizle ortak girişimlerde bulunabilirsiniz.

 

 

YENGEÇ

Aileni başta olmak üzere başkalarının fikrini yansıtmaya meyilli olabilirsiniz. Kendinizi anlamaya çalışırken başkalarından etkilenmeniz söz konusu.

 

ASLAN

Maddi güvensizliklerden kolayca etkilenebilirsiniz, parasal durumlarınızı dengelemek ve emniyette olmak için fikirleriniz olabilir.

 

BAŞAK

Diğerleri hakkında çabucak ve nokta atışı kanılara varabilirsiniz, önyargı ile önsezilerinizin ayrımını doğru yapmanızda fayda var.

 

TERAZİ

İçinize kapanıp kendinize dönmek yerine somut şekilde karmaşık sistemlerle uğraşabilirsiniz. Problem ve sorunları çözmek için istekli olabilirsiniz.

 

AKREP

İnanç ve amaç doğrultusunda hareket eden gruplarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirmeniz mümkün.

 

YAY

Vicdani anlamda rahat etmenizi sağlayacak kararlar alabilirsiniz. Bilgece hareketlerde bulunduğunuz yerdeki insanlarda iz bırakabilirsiniz.

 

OĞLAK

İlişkilerinizi idealize etmeye meyilli olabilirsiniz. Düşünsel ve mekansal anlamda serbestliğe ihtiyacınız olabilir.

 

KOVA

Gösterdiğinizden daha fazla açıklık bekleyebilir, gizli saklı şeylerin ortaya çıkması için çaba gösterebilirsiniz.

 

BALIK

Sistematik biri olmayı ilke edinebilir, partner ve ortaklarınızdan da aynı düzeyde ilkeyi talep edebilirsiniz

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