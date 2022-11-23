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Günlük burç yorumları (23 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (23 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (23 Kasım 2022)

KOÇ

Finansla konular ve borçlar gündeminizde yer alıyor. İş hayatındaki gelişmelerin sürpriz kaynaklar oluşturması mümkün.

 

 

BOĞA

Ortaklıklar ve işbirliği içinde bulunduğunuz kişilerle ilgili bilmediğiniz konular ortaya çıkabilir, ilişkilerdeki dinamizmi gözden geçirmenizde fayda var.

 

 

İKİZLER

Sağlığınızla ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Dengeli bir yaşam için rutin oluşturmak ve sporsal faaliyetler söz konusu olabilir.

 

 

YENGEÇ

Sevilme ve iz bırakma arzunuz romantik ilişkilerde kendini gösterebilir. Kontrol duygusundan uzaklaşmak keyfinizi arttırabilir.

 

 

ASLAN

Ailenize bağlılığınızı ve sevginizi göstermek için istekli olabilirsiniz. Doğal gidişata müdahale ederken enerjinizi doğru kullanın derim.

 

 

BAŞAK

Eğitim ve kültürel faaliyetler geleceğe yönelik hırsınızı arttırabilir, amaçlarınız doğrultusunda gezi ve seyahatlerde bulunabilirsiniz.

 

 

TERAZİ

Maddi konularda dalgalanmalar söz konusu olabilir. Kazançlarınızı nasıl değerlendireceğinizi değerlendirmek için inisiyatif alabilirsiniz.

 

 

AKREP

Dış görüntünüz üzerinde bir değişim yaşanabilir, fikirsel paylaşımlara daha açık olabilirsiniz. Çevreyle olumlu etkileşimler söz konusu.

 

 

YAY

Duygusal olarak daha derin ve anlayışlı hissedebilirsiniz, kendi içinize dönmenizi kolaylaştıracak gelişmeler olabilir.

 

 

OĞLAK

Arkadaşlar ve ortak hayaller gündeminizde bulunuyor. Geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz ancak tarafsız olmanızda fayda var.

 

 

KOVA

Mesleki açıdan profesyonel yaklaşımlardan ziyade duygusal kararlar söz konusu olabilir. Yakınlık kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

 

 

BALIK

Kendinizi keşfedeceğiniz alanların peşine düşebilirsiniz. Yeni eğitimler ve yer değiştirmeler söz konusu olabilir.

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