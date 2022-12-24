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Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022)

KOÇ

Evle ilgili bazı sıkıntılar çıkabilir, angarya işler ve masraflar oluşabilir. O nedenle ocağınızı ve elektrik tesisatınızı iki kere kontrol edin.

 

BOĞA

İş konuşup anlaşma sözleşme yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gülümsediğiniz sürece her konu önünüzde çözülecek.

 

İKİZLER

Yani bugün pek de öyle detaylı işler çıkarmak için ideal bir gün değil. Hele bilginize dayalı işler varsa gündeminizde uzak durun derim.

 

YENGEÇ

Karar vermeniz gereken konuşların içinde bir insanla görüşmek veya görüşmemek durumu varsa bugün karar vermeyin derim.

 

ASLAN

Yüksek eğitim konusunda atılımlarda bulunmanız veya yapmanız gerekenler varsa inatla üstüne gidin ve halledin mevzuyu.

 

BAŞAK

Gergin bir gün de yaşamanız mümkün, tam tersi relaks bir gündende geçebilirsiniz. Bunu tamamen ruhsal yapınız anlatacak. Olumlu olun.

 

TERAZİ

Kısa vadeli planlarda, yakın çevreniz bugün daha önce kararlaştırdığınız konularda yan çizebilirler. Boşuna morlinizi bozmayın.

 

AKREP

Çocuklarla ilgili konular bu aralar çevrenizde yaşanıyorsa çözüm yolunu sizin sırtınıza yıkmak isteyebilirler. Kararlı davranın.

 

YAY

Kafanızın arkasında özel hayatınızla ilgili konular dönüp dolaşabilir çok fazla gitmeyin üstünüze. Her şey olacağına varıyor.

 

OĞLAK

Sağlığınızla ilgili bugün bir şeyler yapmanız gerekiyorsa geciktirmeden yapın yapacaklarınızı. Sağlık ertelemeye gelmez.

 

KOVA

Kendiniz bugün pek bir telepatik hissedebilirsiniz. Fal baktırmak, spiritüel şeyler için pek renkli bir gün. Bu konuda gününüzü keyiflendirin derim. 

 

BALIK

Kendinize sınırlar koyabilirsiniz veya çevrenizi hizaya sokmak adına adımlar atabilirsiniz. Bu adımlar sizi ne ve çevrenizi pek memnun etmeyebilir.

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