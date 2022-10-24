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Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022)

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Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022)
Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022)

KOÇ

İlişkilerde denge arayışında olabilirsiniz. Anlaşmazlıkları masaya yatırmak ve uzlaşma sağlamak için değerlendirebilirsiniz.

 

BOĞA

Kendinize daha fazla vakit ayırıp ilgilenebileceğiniz rutinler oluşturabilirsiniz. Sağlığınızı önemseten durumlar yaşanabilir.

 

İKİZLER

Romantik ilişkilerinize daha sıkı sarılabilirsiniz. Yoğun duygular yaşamaya meyilli olmanız mümkün.

 

YENGEÇ

Ev ve aile yaşamına odaklanmanız gerekebilir. Hassasiyet duyduğunuz alanların ön plana çıkması mümkün.

 

ASLAN

Pratik zeka iletişim alanında öncü rol üstlenebilir, telefon trafiğinde bulunabilirsiniz. Diplomatik tavırlar göstermekte ısrarcı olabilirsiniz.

 

BAŞAK

Finanse ettiğiniz kaynaklarınızı estetik ve güzellik alanına yönlendirebilir, harcamalarınızla kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

 

TERAZİ

Konuşmak istediğiniz konuları dile getirebilir, çevrenizle paylaşımda bulunabilirsiniz. Değişmez dediğiniz noktalarda şaşırtıcı gelişmeler olabilir.

 

AKREP

Dürtüselliğin getirdiği riskleri göz ardı etmeye meyilli olabilirsiniz. Hislerinizin rehberliğine kulak vereceğiniz durumlar gelişebilir.

 

YAY

Abartılı ideal ve hayallere temkinli yaklaşmanızda fayda var. Coşkulu ifadelerin altı boş çıkabilir.

 

OĞLAK

Organizasyon ve yönetim konusunda başarılı olabilirsiniz. Mantık çerçevesinde ilerletmeniz gereken işler olabilir.

 

KOVA

Hukuki konular ve kamusal alanlardaki işlerle meşgul olabilirsiniz. Sevindirici haber ve telefon almanız mümkün.

 

BALIK

Kendinizi göstermekten ve ilgi odağı olmaktan keyif alabilirsiniz, empati ile düşünüp karar almanız mümkün.

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