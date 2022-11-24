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Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (24 Kasım 2022)

KOÇ

Eğitim amaçlı seyahatlerde bulunabilir, yeni projelerin kapısını aralayabilirsiniz. Taşınma, şehir değiştirme söz konusu olabilir.

 

 

BOĞA

Finansal alanda farklı bir girişimi benimseyebilirsiniz. Kazançlarınızı şekillendirmeniz için fırsatlarla karşılaşmanz mümkün.

 

 

İKİZLER

İkili ilişkilerinizde yüzeysellikten kurtulup daha derinleşme imkanı yakalabilirsiniz. İliişkilerinizi imza aracılığıyla ilerletmeniz olası.

 

 

YENGEÇ

İş hayatında yer ve pozisyon değişikliği, görev tanımınızın ve yetkinizin artması mümkün. Günlük hayatınızda düzenlemelere gidebilirsiniz.

 

 

ASLAN

Aşk ve romantizk doruk noktasına varıyor, hayattan aldığınız keyfi arttıracak gelişmeler mevcut. Çocuklarla ilgili sevindirici haberler gelebilir.

 

 

BAŞAK

Aile ve ev yaşamı üzerinde ilişkilerinizi etkileyen olumlu haberler alabilirsiniz. Çeşitli anlaşmalar ile daha derin iletişim kurmanız mümkün.

 

 

TERAZİ

Eğitim hayatında ilerlemek, yeni bir el becerisi ve hobi geliştirmek gibi gündemleriniz olabilir. Yaşadığınız yerde ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz.

 

 

AKREP

Bir girişimin zirvesine yaklaşarak farklı bir seviyeye taşıyabilirsiniz, iş ve kazançlar konusunda uğraşılarınız yoğunlaşabilir.

 

 

YAY

Yeni bir karar almakta cesur davranabilirsiniz, etki alan değil veren taraf olarak çevreniz üzerinde karizmatik bir iz bırakabilirsiniz.

 

 

OĞLAK

Sevginizi, duygu ve düşüncelerinizi rahatça paylaşabileceğiniz ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin sesini dinlemenizde fayda var.

 

 

KOVA

Sosyal konularda daha derin yaklaşımlarda bulunabilir, bütünün parçası olarak hareket edeceğiniz yeni topluluklarda bulunabilirsiniz.

 

 

BALIK

Kariyer hayatına aile desteği, otorite figürlerinin yardımı gibi aracılarla hedeflerinize ilerleyebilirsiniz. Toplum önü imajı değişebilir.

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