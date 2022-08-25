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Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 25 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2022)

Ay, Aslan burcuna geçti. Gösterişli olan her şey ilgi odağınız olabilir. İçinizde tutmak yerine paylaşımda olmayı tercih edebilirsiniz.

KOÇ

Fiziksel anlamda hareketliliğe ihtiyacınız olabilir, her anlamda kendinizi göstermek isteyebilirsiniz.

BOĞA

Ailenize oldukça cömert davranabilir, sevgi ve huzur dolu hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Yakın çevrenizi sevindirecek haberler verebilirsiniz, sürpriz telefonlar gününüzü güzelleştirebilir.

YENGEÇ

Harcamalarda abartıya kaçabilir, sevdiklerinizi ve kendinizi şımartma arzusu duyabilirsiniz.

ASLAN

Kendinizle daha barışık hissedebilir, duygusal ihtiyaçlarınızı yansıtırken daha dolaysız bir yaklaşımı tercih edebilirsiniz.

BAŞAK

Gururunuzu alçakgönüllü davranarak örtmeye meyilli olabilirsiniz. Yaptıklarınızın takdir görmesi önemli bir motivasyon kaynağı olabilir.

TERAZİ

Sosyal gruplarda odak noktası olabilirsiniz, arkadaş çevrenize yardım etmeniz gerekebilir.

AKREP

Kariyer ve iş hayatında parlama vakti. Sessiz ve disiplinli ilerlerken bilgi ve deneyimlerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz.

YAY

Eğitim alanında yeni ve büyük atılımlar söz konusu olabilir, seyahat ve geziler gündeminizde yer alabilir.

OĞLAK

Sabit giderleriniz artış gösterebilir, finansal konularla meşguliyet gösterebilirsiniz.

KOVA

İlişkilerinizde biz demek yerine biraz daha karşı tarafın yoğunluğunu ve varlığını görmeyi arzulayabilirsiniz.

BALIK

Günlük hayatınıza kişisel bakım ve düzen gibi konularda yenilik getirebilir, daha iyi hissetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

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