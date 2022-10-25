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Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022)

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Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022)
Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022)

KOÇ

Derinlerde kalan bilgilerin gün yüzüne çıkmasıyla içsel bir dönüşüm yaşanabilir. Yıkımın ardından gelen yapılanmanın cezbedici niteliği olabilir.

 

BOĞA

İkili ilişkilerdeki rolünüzde belirgin bir değişim olası. Hızlı kararlar almadan emin adımlarla ilerlemenizde fayda var.

 

İKİZLER

Rutinlerinizi düzenlemek, yeni alışkanlıklar geliştirmek için hevesli olabilirsiniz. Sil baştan dediğiniz konularda içsel bir motivasyon bulabilirsiniz.

 

YENGEÇ

Romantik ilişkilerinizdeki haz, merakınızın gölgesinde kalabilir. Açık ve doğrudan iletişim kuracağınız kişilere çekilebilirsiniz.

 

ASLAN

Ani gerçekleşen fırsatlar ile ev yaşamında değişikliklere gidebilirsiniz. Olası krizlere karşı temkinli yaklaşmak istediğiniz huzurun anahtarı olabilir.

 

BAŞAK

Karşınıza çıkan fırsatları ve kişileri sorgulamak yeni iş fırsatlarını değerlendirmenize aracı olabilir. Yer değiştirme ve seyahat fikrine kapılabilirsiniz.

 

TERAZİ

Parasal sürprizler söz konusu olabilir. Kendi değerinizi kazançlarınızla özdeş kılarak maddesel arzulara yönelmeyi düşünebilirsiniz.

 

AKREP

Yaşanılanları ardınızda bırakıp ders çıkarmaya istekli olabilirsiniz. Hayatınızı kendi amaçlarınız doğrultusunda yönlendirme kararı almanız mümkün.

 

YAY

Dışarıdan alınan bütün etkiler sonucunda dolduğunuzu hissedebilirsiniz. Arınmak ve daha sağlam yola devam etmek için inzivaya çekilme kararı almanız olası.

 

OĞLAK 

Projelerinizde farklı rotalar çizebilirsiniz, farklı ihtimallerin de olduğunu görebileceğiniz pozisyonlarda bulunabilirsiniz. Eksildiğinizi düşündüğünüz noktaların aslında fazlalık olduğunu idrak etmeniz mümkün.

 

KOVA

Duygusal kararlar alarak vicdanınızla hareket etmeyi tercih edebilirsiniz. Kriz ve kaoslara olan tutumunuz yeni fırsatların kapısını aralayabilir.

 

BALIK

 Eğitim ve yükseköğrenim hayatında farklı bir yola girmeyi düşünebilirsiniz. Yurtdışı yada farklı şehirlerde bulunmak ilginizi çekebilir.

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