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Günlük burç yorumları (25 Kasım)

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Günlük burç yorumları (25 Kasım)
Günlük burç yorumları (25 Kasım)

KOÇ

Yapmanız gerekenler ile yaptıklarınız arasında bir zıtlık oluşabillir, inandığınız alanlarda olmanızda fayda var.

 

BOĞA

Borçlar, kredi ve finans gündeminizde yer alabilir. Mücadele verdiğiniz konularda destek görmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

İKİZLER

Ortaklıklar ve imzali ilişkilerle meşgul olabilirsiniz. Karşı taraftan beklentileriniz yüksek olabilir, adil bir anlayış sergilemenizde yarar var.

 

YENGEÇ

İş hayatındaki yoğunluk gündelik hayatınıza yansıyabilir, sağlığınıza ve rutinlerinize dikkat etmenizde fayda var.

 

ASLAN

Maceraya kapılmak için istekli olabilirsiniz. Doğa ile iç içe olacağınız faaliyetlerde bulunmaktan keyif alabilirsiniz.

 

BAŞAK

Ev hayatında değiştirmek istediğiniz kurallar, alışkanlıklar olabilir. Disiplin altına almak istediğiniz konularda baskıcı olmamanızda yarar var.

 

TERAZİ

Yakın çevrenizle olan etkileşiminiz ve telefon trafğiniz artabilir. Konuşmaktan ve bulunmaktan keyif aldıınız organizasyonlara katılabilirsiniz.

 

AKREP

Kendinizi kanıtlamak amacıyla atılımlarda bulunabilirsiniz. Bir iş ya da kişisel bir başarı ile tatmin olmanız mümkün.

 

YAY

Fikirleriniz ve tecrübeniz ile bulunduğunuz çevrelerde parlamanız olası. İkna etmek istediğiniz kişilerüzerinde etkili olmanız mümkün.

 

OĞLAK

İçsel anlamda bir hareketlilik söz konusu, yapmak istediklerinize dair planlarla meşgul olabilirsiniz. Sessiz bir hazırlık içinde olmanız mümkün.

 

KOVA

Yeni oluşum ve gruplarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz. Hedefleriniz için destek almanız söz konusu olabilir.

 

BALIK

İş hayatına dair daha bütüncül bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Daha çok sorumluluk gerektiren bir pozisyona gelmeniz mümkün.

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