Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022)

KOÇ

Şanslı bir gün evet şansınızı denemenizde fayda var ama ne olursa olsun öyle yakın çevrenizden yardım istemeyin. Hayal kırıklığı yaşarsınız.

BOĞA

Kendinizi parlatacağınız bir gün ama bugün bir eyleme kalkışmaktan ziyade planlayın ve bu planlarınızı önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyun.

İKİZLER

Yurtdışı ile ilgili konuşmalar anlaşmalar söz konusu olabilir veya eğitim vermek almakla ilgili konularda planlayın hayatınızı.

YENGEÇ

Bugün evlenme teklifi alabilirsiniz dersem abartmış olmam sanırım. Yani ikili ilişkiler ve ortaklıklar da dahil hoş gelişmeler olabilir.

ASLAN

İş çevrenizle sert konuşmalardan biraz uzak kalın. Keza sağlığınız konusunda da idrar yolları ve sindirim sistemine daha dikkat etmeniz gerek.

BAŞAK

Aşk konusunda keyifli bir gün mü geliyor ne? Bence ilişkiler konusunda biraz daha çevrenize bakmanızda fayda var derim. Hareketlenin biraz.

TERAZİ

Kiralanacak yeriniz mi var? Veya gayrimenkul ile ilgili bir konuyu mu halletmeniz gerek? Bugün bu işlere bir kalkışın derim.

AKREP

Arkadaşlarınızın veya yakınınızdaki insanların kafanızı karıştırmanıza müsaade etmeyin derim. Önünüzde güzel kapılar açılabilir.

YAY

Maddi anlamda görüşmeleriniz varsa bugün yapmaya gayret edin ve tamamlayın işlerinizi ama konuşmalara dikkat edin.

OĞLAK

Tam olarak ne olduğunu idrak edemediğiniz konular konuşmalar bugün fır dönse de çevrenizde siz hiç oralı olmayın derim.

KOVA

Duygularını doğru ifade ederseniz bugün maddi manevi hemen hemen her konuda kazanan siz olursunuz. Ama konuşurken özenli olun.

BALIK

Rüyalarınıza ve psişik gücünüze dikkat edin. Kimseye bu aralar beddua falan edeyim demeyin, yerini bulabilir. Ya da gerekliyse bol bol edin.