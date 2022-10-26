Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022)

KOÇ

Geçmişteki bazı konular gündeme gelebilir, öfke patlamaları ve krizlere karşı temkinli olmanızda fayda var.

BOĞA

Ortaklık ilişkilerinizde genişleme olabilir. Etki ağınızı farklı grup ve insanlara taşımanız mümkün.

İKİZLER

İş hayatında lider vasfı ile hareket etmeniz gerekebilir. Diğer çalışanlar ile ilişkilerinizi derinleştirebilirsiniz.

YENGEÇ

Karşı cinsle olan iletişiminizde flörtöz diyaloglar gelişebilir. İkili ilişkilerinize vakit ayırarak keyif alacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz.

ASLAN

Aile bağlarındaki sorunlara odaklanarak çözüm üretebilirsiniz. Huzurlu hissetmeniz özgürlüğünüze bağlı olabilir.

BAŞAK

Yakınlarınız ile etkileşimde olmaya özen gösterebilirsiniz. Zihinsel bir rahatlama sağlayan aktivitelerde bulunabilirsiniz.

TERAZİ

Kişisel arzularınız için sıkı sıkı çalışmaya istekli olabilirsiniz. Kişisel kazançlarınızı arttırmak için çalışmanız mümkün.

AKREP

Geçmişin tanıdıklığı güven verici olabilir, bencilce sayılabilen kararlar almaya istekli olabilirsiniz.

YAY

Kafanızda dönüp duran şüpheler ile kendi kendinizi kısıtlamanız olası. Bırakmak istediğiniz alışkanlıklarınız gündeme gelebilir.

OĞLAK

Sosyal mecra ve ortamlarda bulunarak çeşitli faaliyetlere katılabilirsiniz. Yardımlaşma ve yarar amacı güden organizasyonlarda bulunmanız mümkün.

KOVA

Hayata karşı daha otoriter bir tavrı benimseyebilirsiniz. Kendinizi göstermek için dışsal bir motivasyona ihtiyacınız olabilir.

BALIK

Uluslararası ilişkiler ve yurtdışı bağlantıları gündeminizde olabilir. Uzun vadeli planları harekete geçirmeniz mümkün.