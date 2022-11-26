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Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022)

KOÇ

Kariyer hayatına ciddi bir hamle yapabilirsiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için destek almanız mümkün.

 

BOĞA

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kısıtlamalar meydana gelebilir, sorumluluk ve amaçlarınız için elinizi taşın altına koyabilirsiniz.

 

İKİZLER

Maddi kaynakları somut şekilde değerlendirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yatırım ve finans konularıyla meşgul olabilirsiniz.

 

YENGEÇ

İkili ilişkilerinizi tanımlayıp anlamlandırmak için istekli olabilirsiniz ancak aceleci davranmamanızda yarar var. Anlaşmalarda anlık gecikmeler meydana gelebilir.

 

ASLAN

İş hayatında daha çok sorumluluk alabilir, gündelik rutinlerinizi daha çok iş odaklı yapmaya özen gösterebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz söz konusu olabilir.

 

BAŞAK

Lüks ve konfor ihtiyacınız artabilir, kendinizi daha rahat hissettiğiniz bir düzene erişmek için harcamalarda bulunabilirsiniz.

 

TERAZİ

Gayrimenkul alım satımı gündeme gelebilir, taşınma ve yer değiştirme konusunda olumlu şartlar gelişebilir. İnatçı bir tutum sergilememekte fayda var.

 

AKREP

İletişimde kopukluk ve soğukluk söz konusu olabilir, ciddi konuşmalarda baskıya dikkat. Sorumluluklarınızda artış olabilir.

 

YAY

Finansal anlamda kendinizi garanti altına alacağınız şekilde hareket edebilirsiniz. Güçlü hissettiğiniz taraflarınızı parlatmanız mümkün.

 

OĞLAK

İhtiyaç duyduğunuz yakınlığı elde etmek için konuşmaya ve paylaşmaya istekli olabilirsiniz, aile büyüklerinden gelen bir destek rahatlatıcı olabilir.

 

KOVA

Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz, beklemeniz gereken durumlar oluşmuş olabilir. Sabırlı olmanızda yarar var.

 

BALIK

İstekleriniz konusunda gerçekçi olabilir, ayakları yere basan sağlam idealler kurmaya istekli olabilirsiniz.

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