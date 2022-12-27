Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022)

KOÇ
Aile büyükleriyle hoş sohbet etmek, onların varsa angarya işlerini halletmek için ideal bir gün. İster severek, ister mecbur kalarak yapın bitsin..
BOĞA
Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle konuşmalarınızda fazla atıp tutmamaya gayret edin derim. Sonra biliyorsunuz hurmalar tırmalar.
İKİZLER
İş, güç, hazırlık, orayı topla, burayı derle… bütün bir günü hizmetçi gibi geçirme potansiyeliniz hayli fazla. Bence bırakın her şeyi kaçın gidin.
YENGEÇ
Paraya verin dikkatinizi ama ay boşlukta o nedenle yeni başlangıçlardan da uzak durun. Plan yapın ve yapacağınız işleri organize edin yeterli.
ASLAN
Önümüzdeki haftaya hazırlanmanız gereken şeyler varsa hazırlık yapmanız için ideal bir gün yaşayabilirsiniz. Çalışın ve toparlayın işlerinizi.
BAŞAK
Kararsız kalıp “o mu, bu mu?” diye ortalıkta dolaşabilirsiniz. Yeni bir şeylere kalkışmadığınız sürece kararsız bir şekilde dolanmanızda hiç sakınca yok.
TERAZİ
Cinselliğin önem kazandığı bir gün yaşayacaksınız gibi duruyor. Partnerinizle uyumlu olmaya bakın.
AKREP
İkili ilişkilerde daha keyifli bir gün geçirmeniz için ortamınızı güzelleştirmeye bakın. Sorunları bırakın bir köşeye.
YAY
Spor yapabilir ve sağlığınızla ilgili güzel şeyler yapabilirsiniz. Bugünü biraz bu konularda ilgilenerek geçirin.
OĞLAK
Ailece oturup yemek yemek, ve akrabaları çekiştirmek için ideal bir gün. “a yok ben gıybeti hiç sevmem” demeyin bugün ikizler kadar gıybetçisiniz.
KOVA
Komşularınızla aranız sevimsizse, bugünü komşu, eş dost gönül alma günü olarak tamamlayabilirsiniz.
BALIK
Bugün deli deli işler yapın. Bu tavsiyemi yerine getirmekte eminim çok da zorlanmayacaksınız. Mutlu edin kendinizi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.