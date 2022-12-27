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Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (27 Aralık 2022)

KOÇ

Aile büyükleriyle hoş sohbet etmek, onların varsa angarya işlerini halletmek için ideal bir gün. İster severek, ister mecbur kalarak yapın bitsin..

 

BOĞA

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle konuşmalarınızda fazla atıp tutmamaya gayret edin derim. Sonra biliyorsunuz hurmalar tırmalar.

 

İKİZLER

İş, güç, hazırlık, orayı topla, burayı derle… bütün bir günü hizmetçi gibi geçirme potansiyeliniz hayli fazla. Bence bırakın her şeyi kaçın gidin.

 

YENGEÇ

Paraya verin dikkatinizi ama ay boşlukta o nedenle yeni başlangıçlardan da uzak durun. Plan yapın ve yapacağınız işleri organize edin yeterli.

 

ASLAN

Önümüzdeki haftaya hazırlanmanız gereken şeyler varsa hazırlık yapmanız için ideal bir gün yaşayabilirsiniz. Çalışın ve toparlayın işlerinizi.

 

BAŞAK

Kararsız kalıp “o mu, bu mu?” diye ortalıkta dolaşabilirsiniz. Yeni bir şeylere kalkışmadığınız sürece kararsız bir şekilde dolanmanızda hiç sakınca yok.

 

TERAZİ

Cinselliğin önem kazandığı bir gün yaşayacaksınız gibi duruyor. Partnerinizle uyumlu olmaya bakın.

 

AKREP

İkili ilişkilerde daha keyifli bir gün geçirmeniz için ortamınızı güzelleştirmeye bakın. Sorunları bırakın bir köşeye.

 

YAY

Spor yapabilir ve sağlığınızla ilgili güzel şeyler yapabilirsiniz. Bugünü biraz bu konularda ilgilenerek geçirin.

 

OĞLAK

Ailece oturup yemek yemek, ve akrabaları çekiştirmek için ideal bir gün. “a yok ben gıybeti hiç sevmem” demeyin bugün  ikizler kadar gıybetçisiniz.

 

KOVA

Komşularınızla aranız sevimsizse, bugünü komşu, eş dost gönül alma günü olarak tamamlayabilirsiniz.

 

BALIK

Bugün deli deli işler yapın. Bu tavsiyemi yerine getirmekte eminim çok da zorlanmayacaksınız. Mutlu edin kendinizi.

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