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Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022)

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Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022)
Günlük burç yorumları (27 Ekim 2022)

KOÇ

Normalden uzak noktalara çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Makul olan sınırları zorlamaya eğilim göstermeniz mümkün.

 

BOĞA

İlişkilerinizi duyurmak, göz önüne taşımak için istekli olabilirsiniz. Adım adım plan kurup ilerletmeniz olası.

 

İKİZLER

Bireysel ve bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz. Mevcut sorunlarınıza en iyi çözümü sunan kişinin yine kendiniz olası mümkün.

 

YENGEÇ

Aşkı derin yaşamak, romantik ilişkilerinizde farklı deneyimler elde etmek için hamleleriniz olabilir. Karizmatik kişilere çekilmeniz olası.

 

ASLAN

Yoğun bir yaşam enerjisi hissederek hareket edebilirsiniz. Arkadaş edinmek konusunda seçici bir tutum benimsemeyi tercih edebilirsiniz.

BAŞAK
 

İletişim ve dil alanında baskın olmanız mümkün görünüyor. Çeşitli anlaşmalarda başarılı ve olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

 

TERAZİ

Diğerleri için para harcamaya istekli olarak oldukça cömert davranışlarda bulunabilirsiniz. Maddi anlamda paylaşımda bulunmayı görev gibi görmeniz olası.

 

AKREP

Kararlı ve kontrollü hissedebilirsiniz. Kuşkularınız doğrultusunda çatışmaya girmeye istekli olabilirsiniz.

 

YAY

Konuşmaktan ziyade yazmak, anlatmaktan ziyade düşünmeyi tercih edebilirsiniz. İçsel bir inzivaya çekilerek iletişime mola vermek isteyebilirsiniz.

 

OĞLAK

Amacınıza hizmet eden grup ve topluluklarda bulunabilirsiniz. Birebir deneyim ile öğrenmek çekici gelebilir.

 

KOVA

Hedefleriniz konusunda aktif olarak bireysel bir mücadele sürdürmeyi, ekip çalışmasına tercih edebilirsiniz. Kararlı ve hırslı bir yapıda olabilirsiniz.

BALIK
 

Ya hep ya hiç diyerek keskin bir düşünce sisteminde olabilirsiniz. Bilgiyi güç ile harmanlayacağınız çalışmalar olabilir.

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