  • BIST 3.279,21
  • Altın 973.073
  • Dolar 18.4771
  • Euro 17.8479
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Günlük burç yorumları (27 Eylül 2022)

» »
Astrolog Murat İpek'ten 27 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (27 Eylül 2022)

Ay, Terazi burcuna geçti. Genel anlamda ikili ilişkiler, estetik ve güzellik ön planda. Hukuki ve resmi işlemlerle ilgilenebilirsiniz.

KOÇ

Eşinizden gelecek ilgi ve romantizme ihtiyacınız olabilir, anlaşma içgüdüsü ile hareket edebilirsiniz.

 

BOĞA

İş yerini güzelleştirmek, daha kaliteli bir hale getirmek gibi fikirleriniz olabilir. Konforunuzu arttırmaya yönelik girişimler söz konusu.

 

İKİZLER

Flörtöz ilişkiler yaşanabilir, zihinsel anlamda tatmin eden ve keyif veren kişilerle tanışabilirsiniz.

 

YENGEÇ

Ev ve yuvaya uyum getirmek, dargınlık gibi olumsuz durumları olumluya çevirmeniz söz konusu olabilir.

 

ASLAN

Yakın çevrenizle ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz ancak içten içe yalnız kalma korkusu ile hareket etmediğinizden emin olmalısınız.

 

BAŞAK

Estetik ve güzellik kaygısı ile harcamalarda bulunabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek şeylerle meşgul olabilirsiniz.

 

TERAZİ

Diğer insanlar tarafından anlaşılmaya ve onlarla bağ kurmaya daha fazla özen gösterebilirsiniz. Kişisel istekleriniz için plan yapabilirsiniz.

 

AKREP

Huzurlu ve sorunlardan uzak bir ortama ihtiyaç duyabilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel anlamda rahatlayacağınız alanlarda bulunabilirsiniz.

 

YAY

Duygu yüklü güzel dostluklar kurabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisini doğal şekilde çekebileceğiniz enerjiler mevcut.

 

OĞLAK

Hayatınızı etkileyen kararlar almaya istekli olabilirsiniz. İş ve kariyer üzerinde iyileştirmeler yapabilirsiniz.

 

KOVA

Hoşgörü ve anlayış geliştirebilirsiniz. Her zamankinden daha anlayışlı olmanızı sağlayacak bir bakış açısında olabilirsiniz.

 

BALIK

Finansal konularda denge sağlama amacında olabilirsiniz. Gelir gider ve muhasebe ile ilgilenmeniz mümkün.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gastronomi deneyimi anne karnında başlıyor26 Eylül 2022 Pazartesi 19:46
  • Bilim en iyi yöntemi buldu: Ağlayan bebek nasıl yatıştırılır?26 Eylül 2022 Pazartesi 18:48
  • Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022)26 Eylül 2022 Pazartesi 11:11
  • Jüpiter bugün Dünya’ya en yakın geçişini yapacak26 Eylül 2022 Pazartesi 10:57
  • 26 Eylül - 2 Ekim Haftalık Burç Yorumu26 Eylül 2022 Pazartesi 10:22
  • Ünlülerin sığınakları ifşa oldu25 Eylül 2022 Pazar 20:16
  • Enerji krizi odun şirketlerine yaradı! Hisseleri yüzde 700 arttı25 Eylül 2022 Pazar 15:08
  • Sonbahara uyum sağlamanın yolları25 Eylül 2022 Pazar 14:13
  • Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: ‘1 milyon dolara böbreğinizi satar mısınız?’24 Eylül 2022 Cumartesi 23:10
  • Günlük burç yorumları (24 Eylül 2022)24 Eylül 2022 Cumartesi 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti