Günlük burç yorumları (27 Eylül 2022)

Ay, Terazi burcuna geçti. Genel anlamda ikili ilişkiler, estetik ve güzellik ön planda. Hukuki ve resmi işlemlerle ilgilenebilirsiniz.

KOÇ

Eşinizden gelecek ilgi ve romantizme ihtiyacınız olabilir, anlaşma içgüdüsü ile hareket edebilirsiniz.

BOĞA

İş yerini güzelleştirmek, daha kaliteli bir hale getirmek gibi fikirleriniz olabilir. Konforunuzu arttırmaya yönelik girişimler söz konusu.

İKİZLER

Flörtöz ilişkiler yaşanabilir, zihinsel anlamda tatmin eden ve keyif veren kişilerle tanışabilirsiniz.

YENGEÇ

Ev ve yuvaya uyum getirmek, dargınlık gibi olumsuz durumları olumluya çevirmeniz söz konusu olabilir.

ASLAN

Yakın çevrenizle ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz ancak içten içe yalnız kalma korkusu ile hareket etmediğinizden emin olmalısınız.

BAŞAK

Estetik ve güzellik kaygısı ile harcamalarda bulunabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek şeylerle meşgul olabilirsiniz.

TERAZİ

Diğer insanlar tarafından anlaşılmaya ve onlarla bağ kurmaya daha fazla özen gösterebilirsiniz. Kişisel istekleriniz için plan yapabilirsiniz.

AKREP

Huzurlu ve sorunlardan uzak bir ortama ihtiyaç duyabilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel anlamda rahatlayacağınız alanlarda bulunabilirsiniz.

YAY

Duygu yüklü güzel dostluklar kurabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisini doğal şekilde çekebileceğiniz enerjiler mevcut.

OĞLAK

Hayatınızı etkileyen kararlar almaya istekli olabilirsiniz. İş ve kariyer üzerinde iyileştirmeler yapabilirsiniz.

KOVA

Hoşgörü ve anlayış geliştirebilirsiniz. Her zamankinden daha anlayışlı olmanızı sağlayacak bir bakış açısında olabilirsiniz.

BALIK

Finansal konularda denge sağlama amacında olabilirsiniz. Gelir gider ve muhasebe ile ilgilenmeniz mümkün.