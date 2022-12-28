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Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (28 Aralık 2022)

KOÇ

Ayrılık veda konuşmaları veya planları pek çok duyacak olabilirsiniz bu aralar. Siz kendi ilişkinize dikkat edin bu yeter. Gerisini boş verin gitsin.

 

BOĞA

Sizin için bencil diyebilirler, cimri diyebilirler, yani hakkınızda bugün denmedik laf kalmayabilir. Kulaklarınızı bu laflara kapatın gitsin.

 

İKİZLER

Bütün bir gün çalışmak yerine sağınızla solunuzla lak lak yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın, çünkü önümüzdeki günlerde zorlanırsınız.

 

YENGEÇ

Çalışma alanında doğru bir planlama yapabilir ve bu planlarınıza iş ve işle ilgili kişileri davet edebilirsiniz. Uyumlu olursanız kazanırsınız.

 

ASLAN

Bugün önünüze güzel fırsatlar çıkabilir bunları doğru ve güzel bir biçimde değerlendirmeyi başarırsanız ne ala. Fırsatlar kimden gelir belli olmaz.

 

BAŞAK

İş konusunda müşteri veya patron durumundaki insanlarla olumlu ama diğer yandan çalışma arkadaşlarınızla sorunlu bir gün gibi duruyor.

 

TERAZİ

Bugün aşk ve ilişkiler, aman efendim mesajlarda küçük kalpler öpücükler falan atmayın sağa sola, pek de işe yaramayacaktır bunlar.

 

AKREP

Bugünü daha çok sessiz sedasız çalışarak geçirmeniz sizin için harika olacaktır.  Çünkü çok söz fazlasıyla sizi rahatsız edebilir.

 

YAY

Planlar yapıp sonunda hayal kırıklığına uğramamanız için en iyisi siz olabildiğince kendinizi gerçekçi bir yerde tutun bugün.

 

OĞLAK

Sağdan, soldan para isteyenler olmadık bir biçimde maddi konularda öneride bulunanlar çıkabilir karşınıza. Hiç kulak vermeyin.

 

KOVA

Bugün sağlık konusunda hem krizlere açık ama diğer yandan da çözüm konusunda iyimser bir günden geçecek olabilirsiniz.

 

BALIK

Çocuklarınız varsa bugün onlarla ilgili problemleri çözebilmeniz için önünüzde güzel fırsatlar açılacak olabilir.

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