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Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022)

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Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022)
Günlük burç yorumları (28 Ekim 2022)

KOÇ

Farklılıklara ve fikir ayrılıklarına karşı daha esnek bir tutum sergileyebilirsiniz. Kendinizi yetersiz bulduğunuz alanlarda tamamlayıcı etkinlikleriniz olabilir.

 

BOĞA

Finansal kaynaklarınızı kendinizi geliştirmeye ayırabilirsiniz. Duygusal derinlik içeren etkileşimlere ihtiyacınız olabilir.

 

İKİZLER
 

İkili ilişkilerinizde sizi motive edip harekete geçirecek birine ihtiyaç duyabilirsiniz. Gelişime açık ve entelektüel hissetmeniz mümkün.

 

YENGEÇ

Esnek çalışma saatleri veya esnek bir gündelik rutini arzulayabilirsiniz. Çevrenizin desteğini almak istediğiniz konular olabilir.

 

ASLAN

Aşk ve romantik ilişkilerinizde maceracı birine dönüşerek derinleşmek isteyebilirsiniz. Doğruluk ve sadakat önem kazanabilir.

 

BAŞAK

Ev yaşamında ve aile ilişkilerinde rahatlığı ön plana alabilirsiniz. Muntazamlık arayışı eleştirelliği arttırabilir.

 

TERAZİ

Yakın çevreniz ve kardeşleriniz ile olumlu etkileşimler kurarak plan yapabilirsiniz. Sürpriz gezi ve ziyaretler olabilir.

 

AKREP

Aynı alanlarda çalıştığınız kişilerle rekabetiniz kızışabilir, kazançlarınız doğrultusunda lüks harcamalarda bulunabilir.

 

YAY

İletişimde doğrudan bir anlayışı benimseyebilirsiniz. Kısıtlama olmaksızın öğrenmeye ve hareket etmeye ihtiyacınız olabilir.

 

OĞLAK

Ruhsal yönden hassas hissedebilirsiniz. Hayır demeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.

 

KOVA

Sıra dışı etkileşimler ile farklı kültürlerden kişilerle çeşitli organizasyonlarda bulunabilirsiniz. Fikir alışverişi ve sohbetlerde paylaşımda bulunmaktan keyif alabilirsiniz.

 

BALIK

Çalışma ortamınıza yenilik katabilirsiniz. Emir almadan, esnek bir şekilde çalışmaya ihtiyacınız olabilir.

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