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Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023)

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Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023)
Günlük burç yorumları (28 Şubat 2023)

KOÇ

Bugün istenmeyen davranışlarda bulunan veya kötü alışkanlıklar edinen biriyle vakit geçirmekten kaçının. Kendinizi daha iyi olana bırakın. 

 

BOĞA

Bugün yeni bir girişime başlamamanızı tavsiye ediyorum. İş hayatında kayıplarla karşılaşmanız muhtemel durmakta biraz daha dikkat. 

 

İKİZLER

Bugün kendinizi yorgun hissedebilir, bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. İşe yatırım yapmayı ertelemeniz hayrınıza olacaktır.  

 

YENGEÇ

Yakın çevrenizdeki bir genç ile ilgili güzel bir haber sizi de bugün baya mutlu edebilir.  Kendinizi biraz daha sosyalleşmeye bırakın derim.  

 

ASLAN

Bugün, yakın gelecekte karlı olabilecek bazı iş emirleri bugün önünüze alabilirsiniz. İş yerinde bazı yeni yöntemleri uygulamaya koyabilirsiniz.  

 

BAŞAK

Miras kalan mallarla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, her türlü anlaşmazlık, mümkün olan en kısa sürede üçüncü bir tarafça çözülecek. 

 

TERAZİ

Olumlu bir bakış açısını koruyarak, herhangi bir sorunu çözebilecek güce sahip olduğunuzu bugün bir kere daha anlayacaksınız. Gülümseyin bugün.  

 

AKREP

Gayrimenkul satın almak, kiralamak veya tadilata geçmek için iyi bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Eğer bunları kredi ile yapacaksanız birilerine danışın.  

 

YAY

Bugünü arkadaş ve kardeşlerinizle geçirildiğinizde en keyifli ve tatmin edici zamanları yaşamanız olası. Bu anlamda gününüzü biraz daha işten uzak geçirin.   

 

OĞLAK

Gün mali açıdan avantajlı görünüyor, bu nedenle önemli hareketlerde bulunabilirsiniz. Heyecan verici bir aktiviteye girerek bugünü tamamlayabilirsiniz.  

 

KOVA

Rastgele bir şeyler almaya çok meyilli bir günden geçiyor olabilirsiniz. Bu muhtemelen paranızı batırmanıza neden olacaktır. Kredi kartınızı kaldırın.  

 

BALIK

Gelirinizi artırmak için yeni başlangıçlarda bulunmanız gerekebilir. Özel hayatınız biraz uyarılmaya ihtiyaç duysa da, bugün iyi gitmeye devam edecek.  

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