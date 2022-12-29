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Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (29 Aralık 2022)

KOÇ

Ortak gelirler konusunda bu aralar bazı sıkıntılar yaşamanız olası. Ama bu problemlerin bir tek nedeni siz değilsiniz. Haksızlık etmeyin kendinize.

 

BOĞA

Çözüm bulmak, insanlara yardımcı olmak elbette çok saygın, kutsal bir davranış ama siz bir dönüp kendinize bakın sonra koşturun ona buna.

 

İKİZLER

Evet belki bugün biraz kendinizi halsiz ve bitkin hissedebilirsiniz ama merak etmeyin bu durum geçici sadece sinirlerinize hakim olun yeter.

 

YENGEÇ

Çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili konularda kendinizi çok fazla kasmamaya, durumu düzeltmek adına çevrenizi de yormayın derim.

 

ASLAN

Bugün aile büyükleriniz sizi sinir edebilir, manalı manasız konularda sabrınızı resmen sınayabilirler. Susup durumu idare edeceksiniz.

 

BAŞAK

Bugün yakın çevrenizle düşünce ayrılığı içine girebilirsiniz ve bu sizi biraz gereksiz konuşmalar içine itebilir. Haklı olduğunuz konuda taviz vermeyin.

 

TERAZİ

Evet nakit konusunda bu artalar başınız biraz ağrıyabilir. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye kaygılanabilirsiniz. Ama bilin ki bu geçici.

 

AKREP

Paralar, paralar bozulmasın aralar… derler ya hani, işte bugün sizin için o aralar bozulabilir. Maddi konuda eşinize dostunuza dikkat edin.

 

YAY

İş ve para konusunda veya borç alıp verme konularında kararsızlıklar yaşamanız olası. Mümkünse bu ve buna benzer durumları erteleyin.

 

OĞLAK

Bugün kendinizi sosyal konularda şanslı ve fakat ilişkiler konusunda biraz kötü hissedebilirsiniz. Çok fazla insanlarla içli dışlı olmayın.

 

KOVA

İş ve işverenlerle veya iş yaptığınız insanlarla güzel gelişmeler olabilir. ama siz yine de iyi niyetli durarak milletin angaryasını toparlamaya kalkmayın.

 

BALIK

Kendinizi bugün her şeyin altından kalkabilir hissedebilirsiniz. Ama bu durum bazen sizi gereğinden fazla yorabilir. Orantılı olun.

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