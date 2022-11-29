Günlük burç yorumları (29 Kasım 2022)

KOÇ

Kafa karıştıran bir belirsizlik söz konusu olabilir. Sosyal ortamlarda çeşitli aktivitelerde bulunarak uzaklaşmak istemeniz mümkün.

BOĞA

İş hayatında aile, özellikle anne desteği ile bulunduğunuz ortamda adınızdan söz ettirmeniz mümkün. Aile işi, birlikte çalışmak gibi gündemler olabilir.

İKİZLER

Bulunduğunuz yerden uzaklaşmak, kendinizi geliştirmek ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmak gibi istekleriniz olabilir. Olumlu haberler ile sevinmeniz mümkün.

YENGEÇ

Aşırı duygusal ve tepkisel davranmamanızda fayda var. Miras, sigorta ve finans gibi alanlarla işiniz olabilir.

ASLAN

Evlilik yaşamında ve romantik ilişkilerinizde duygusal bir doyuma ihtiyaç duyabilirsiniz. Ortaklıklarınızda verimli çalışmalarda bulunabilirsiniz.

BAŞAK

İşveren/patron gibi otorite figürleri ile uyumlu ve başarılı işler yapabilirsiniz. Sağlığınızın duygusal nabzınıza bağlı olduğunu söylemek mümkün.

TERAZİ

Güvende hissedip başınızı yaslayabileceğiniz insanlara çekilebilirsiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz harcamalarda bulunabilirsiniz.

AKREP

Anlamlı bir aile yaşamı oluşturmak için girişimleriniz olabilir, ailecek yapılacak aktiviteler ilginizi çekebilir.

YAY

Önemsiz pek çok ayrıntı ile gereğinden fazla meşgul olabilirsiniz. Seyahat ve geziler gündeme gelebilir.

OĞLAK

Dengeli bir yaşantı ve parasal anlamda bir güven anlayışı peşinde olabilirsiniz. Maddi değerlerle birlikte rahat hissedebilirsiniz.

KOVA

Çevreye karşı sorumluluklarınız sürekli şekil değiştirebilir. Uzun vadeli planlar yapmamanızda fayda var.

BALIK

Aşırı duygusallığı mantık ile bastırmaya çalışmanız mümkün ancak kalıcı ve köklü değişiklik yapacak potansiyele sahip olabilirsiniz.