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Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022)

KOÇ

Diğer insanları anlama ve algılamanızdaki artış ile daha kolay empati kurmanız mümkün. Yaratıcılığınızı dışa vuracağınız aktiviteleriniz olabilir.

 

BOĞA

Karşılıksız iyilik yapmaya istekli olabilirsiniz ancak iyi niyetinizi suistimalden koruyun derim.

 

İKİZLER

Mesleki kaygılarınız olabilir ancak karamsarlığa kapılmamanızda yarar var, bazı kaygıların yersiz olduğu gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz.

 

YENGEÇ

Birikim ve tecrübelerinizi aktarmanız için gereken ilhamı yakalayabilirsiniz. Motivasyonunuzu arttıracak gezi planlarınız olabilir.

 

ASLAN

Karşılık beklemeden yardımda bulunmak, ruhsal doyumun peşinde olmak esas amacınız olabilir. Öngörülerinizin rehberliğine kulak vermeniz mümkün.

 

BAŞAK

Romantizm anlayışında derinlik olabilir, ikili ilişkilerinizde de daha yoğun bir anlayışla hareket edebilirsiniz. Etkiye açık hissedebilirsiniz.

 

TERAZİ

İş hayatına dair rutinlerden sıkılabilir, sorumluluklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aynı ortamı paylaştığınız insanların dertlerini dinleyerek yardımcı olmanız mümkün.

 

AKREP

Aşk ve yoğun duygular yaşadığınız birlikteliklerinizin nabzı yükselebilir, sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebilirsiniz.

 

YAY

Dürtüsel olarak içe kapanma ihtiyacı duyabilirsiniz, zihinsel anlamda rahatlık arayışında olmanız mümkün.

 

OĞLAK

Öznel yargılarınız ağır basabilir, karar almadan önce yakın çevrenizle istişare etmeniz gereken konular olabilir.

 

KOVA

Maddesel kazançlarınızda artış olabilir, ticari yeteneklerinizi gelire dönüştürmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

 

BALIK 

Uzun süreli amaçlardan ziyade anlık planlar daha işlevsel olabilir. Mevcut düzen ve alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.

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