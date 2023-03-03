Günlük burç yorumları (3 Mart 2023)

KOÇ

Borçlanma ile ilgili herhangi bir işlemde yer almayın derim. Hele başkası için borçlanmak bugün en son yapacağınız işlerin başında gelmeli.

BOĞA

Öfkenizi ve inatçılığınızı kontrol altında tutun bugün. Aklınızdan çok sayıda olumsuz fikir geçecek ve sevdiklerinizle ilgili hayal kırıklığı olabilir.

İKİZLER

Maddi yönden şanslısınız çünkü büyük ikramiye size çıkabilir. Şansınızı denemekten korkmayın. Zihin gücünüzü doğru kullanın bugün.

YENGEÇ

Gençler ve öğrenciler bugün gelecek planlarını hafife almamalı. Ayrıca karı koca arasında anlaşmazlık çıkabilir, daha mülayim olmaya gayret edin.

ASLAN

Bugün bir arkadaşınızla veya aile üyenizle kavga ederseniz acı çeken taraf siz olursunuz. O nedenle gün boyu ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.

BAŞAK

Çalışanların görevlerini ve faaliyetlerini yakından takip edin. Kötü niyetli iş arkadaşlarınızın kurbanı olabilir, haybeye laf işetebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün öğleden sonra bazı kötü haberler duyabilirsiniz, bu da yapılması gereken işlerin aksamasına neden olabilir. Çok ama çok sabırlı olun.

AKREP

Dış kaynaklardan gelen kesintiler nedeniyle, bugün işinizde pek bir şey başaramayabilirsiniz. Bunu önlemek için daha atak olmaya bakın.

YAY

İş hayatında çalışmak, başarılı olmak çok çaba gerektirecek bir şeye dönüşebilir gözünüzde. Moral bozucu etkileri bugün yok saymaya bakın.

OĞLAK

Bugün aklınızı yine parayla bozup korkular içinde eyvah diye dolanabilirsiniz. Öncelikle kendinizi korkutmaktan vazgeçin derim.

KOVA

Siz ve eşiniz fazla romantik bir anı paylaşabilirsiniz. Eşinizle ilişkiniz artık öncesine göre daha sıcak olabilir. Kendinizi onun kollarına bırakın.

BALIK

Bugün gelecek güvenliğinizi sağlayan harika bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu teklif bir bankadan geliyorsa değerlendirebilirsiniz.