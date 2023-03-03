Günlük burç yorumları (3 Mart 2023)

KOÇ
Borçlanma ile ilgili herhangi bir işlemde yer almayın derim. Hele başkası için borçlanmak bugün en son yapacağınız işlerin başında gelmeli.
BOĞA
Öfkenizi ve inatçılığınızı kontrol altında tutun bugün. Aklınızdan çok sayıda olumsuz fikir geçecek ve sevdiklerinizle ilgili hayal kırıklığı olabilir.
İKİZLER
Maddi yönden şanslısınız çünkü büyük ikramiye size çıkabilir. Şansınızı denemekten korkmayın. Zihin gücünüzü doğru kullanın bugün.
YENGEÇ
Gençler ve öğrenciler bugün gelecek planlarını hafife almamalı. Ayrıca karı koca arasında anlaşmazlık çıkabilir, daha mülayim olmaya gayret edin.
ASLAN
Bugün bir arkadaşınızla veya aile üyenizle kavga ederseniz acı çeken taraf siz olursunuz. O nedenle gün boyu ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.
BAŞAK
Çalışanların görevlerini ve faaliyetlerini yakından takip edin. Kötü niyetli iş arkadaşlarınızın kurbanı olabilir, haybeye laf işetebilirsiniz.
TERAZİ
Bugün öğleden sonra bazı kötü haberler duyabilirsiniz, bu da yapılması gereken işlerin aksamasına neden olabilir. Çok ama çok sabırlı olun.
AKREP
Dış kaynaklardan gelen kesintiler nedeniyle, bugün işinizde pek bir şey başaramayabilirsiniz. Bunu önlemek için daha atak olmaya bakın.
YAY
İş hayatında çalışmak, başarılı olmak çok çaba gerektirecek bir şeye dönüşebilir gözünüzde. Moral bozucu etkileri bugün yok saymaya bakın.
OĞLAK
Bugün aklınızı yine parayla bozup korkular içinde eyvah diye dolanabilirsiniz. Öncelikle kendinizi korkutmaktan vazgeçin derim.
KOVA
Siz ve eşiniz fazla romantik bir anı paylaşabilirsiniz. Eşinizle ilişkiniz artık öncesine göre daha sıcak olabilir. Kendinizi onun kollarına bırakın.
BALIK
Bugün gelecek güvenliğinizi sağlayan harika bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu teklif bir bankadan geliyorsa değerlendirebilirsiniz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.