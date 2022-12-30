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Günlük burç yorumları (30 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (30 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (30 Aralık 2022)

KOÇ

Yapılması gereken para, yapılması ve imzalanması gereken sözleşmeler çıkabilir karşınıza.  Dikkatli okuyun imzalamadan önce.

 

BOĞA

Sosyal bir etkinlik planlayın veya ilgi alanlarınızı paylaşan arkadaşlarınızla bir araya gelin. Rahatlamaya ihtiyacınız var.

 

İKİZLER

Güvendiğiniz biriyle duygusal hayatınızı konuşmayı deneyin. Değişimden korkmayın artık! Gerekeni ilişkinizde yapabilmelisiniz.

 

YENGEÇ

Bir ilişkide de olsanız, bekar da olsanız aşk bugün tatlı tuzaklar kurabilir size. Bu konuda değişimi kabul ederseniz, tuzaklar şansa da dönüşebilir.

 

ASLAN

Özel hayatınızdan biri hala kızgın olabilir size. Yeniden bağlanmak ve değişiklik yapmak için ne yapmanız gerektiğini düşünün.

 

BAŞAK

Arkadaşlarınızla birlikte olmayı planlayın veya evinizi meslektaşlarınız için bir buluşma yeri olarak sunun.

 

TERAZİ

Duygularınızı zapt etmek zor olacak gibi duruyor bugün. Özellikle de birileri size engel oluyorsa veya sizinle duygusal oyunlar oynuyorsa.

 

AKREP

Başarmak için çok uğraştığınız şeyi ne kadar çabuk bitirirseniz sizin için o kadar hayırlı. Tembelliğin kollarına bırakmayın kendinizi.

 

YAY

Birinin fikirlerinizi alıp uygulamaya koymasını beklerseniz, siz daha çok beklersiniz. İşleri bizzat kendiniz yoluna koymalısınız.  

 

OĞLAK

Aileniz ve eski dostlarınızla vakit geçirmek ya da çok ihtiyaç duyulan bir tatil için seyahat etmenin olanaklarına bakın. Planlama yapabilirsiniz.

 

KOVA

Kendinize karşı bugün olabildiğince dürüst olun. Hep söylüyorum, değişim gereklidir. Korkmayın her değişim ille de zor olacak değil.

 

BALIK

Mevcut durumunuzu iyileştirmek için düşündüğünüzden daha fazla seçeneğiniz var. Kararlarınıza güvenin ve o yolda yürüyün.

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