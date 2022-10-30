Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022)

KOÇ
Ayağınıza takılan taşlara aldırış etmeden ilerlemeye devam edebilirsiniz. Maddi nitelik taşıyan amaçlarınız olabilir.
BOĞA
Tamamen somut ve elle tutulabilir değerler peşinde koşabilirsiniz, disiplinli ve baskın bir karakterde hissedebilirsiniz.
İKİZLER
Finans ve ekonomi alanlarında kaynaklarınızı değerlendirmek isteyebilir, lüks veya konforlu bulduğunuz harcamalarda bulunabilirsiniz.
YENGEÇ
Ortaklıklarda resmiyet söz konusu olabilir, ilişkilerinizde daha mesafeli bir tavrı benimsemeniz mümkün.
ASLAN
Gündelik rutinlerinizi etkileyen durumlar gerçekleşebilir, aynı amaç ve hırs doğrultusunda hareket eden insanlarla bir arada olabilirsiniz.
BAŞAK
Maddesel anlamda konfor sağlamak, dekorasyon ve çeşitli lüks harcamalarda bulunmak isteyebilirsiniz. Çalışmaktan keyif alacağınız alanlar bulabilirsiniz.
TERAZİ
Gayrimenkul ve toprak alım satımı gündeminizde olabilir, aile kaynaklarını değerlendirme konusunda çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
AKREP
Duygusal bir bariyerin ardından iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz, mesafeli bir anlayışı benimsemeniz mümkün.
YAY
Ticari faaliyetler ve para ile ilgili alanlarla ilgilenebilirsiniz. Başarılı olmak için gereken özveri ve sabra sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz.
OĞLAK
Güvensiz hissedebilir ve bunu kuralcı bir tavır ile örtbas etmeye çalışabilirsiniz. Çalışkanlığınız ile göz doldurmanız olası.
KOVA
Yalnız bir şekilde çalışmayı ya da vakit geçirmeyi daha iyi bulabilirsiniz, güçlü bir duruşa sahip oluşunuz içsel otoritenizi arttırabilir.
BALIK
Hedeflerinizi planlarken geleneksel çizgilerle ilerlemeyi tercih edebilirsiniz, olgun insanlarla bir arada olmanız mümkün.
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