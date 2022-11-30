Günlük burç yorumları (30 Kasım 2022)

KOÇ

Yaratıcı yatırımların ön planda olmasıyla kendi kendinize tasarılarda bulunmayı tercih edebilirsiniz. Yardım çalışmalarında bulunmanız söz konusu olabilir.

BOĞA

Sosyal projelerde yer almak, çeşitli kalabalık organizasyonlarda bulunmak için istekli olabiirsiniz. Duygularınızı dengelemek için yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

İKİZLER

Toplumsal imajınızda bazı değişiklikler meydana gelebilir, unvan ve konum gibi sahip olduğunuz değerlerin ilişkilerinizden etkilenmesi mümkün.

YENGEÇ

Çocuk kalbiyle öğrenilen değer ve düşünce yapısı ile hareket ederek karar almaya meyilli olabilirsiniz, vicdani hamleler kendini hissettirebilir.

ASLAN

Aşırı duyarlı ve duygusal hissederek tepkisel tavırlar sergilememenizde yarar var. Bilinmeyene dair gerçekçi bir bakış açısı geliştirin derim.

BAŞAK

Romantik ilişkilerinizde ebeveyn figürü aramaya çalışabilir, salt bir şefkatin peşine düşebilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı besleneceğiniz kişilerle bir arada olabilirsiniz.

TERAZİ

Çalışma ortamı ve sorumlulukların temposundan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı koruyucu bir kalkan gibi davranmanız söz konusu olabilir.

AKREP

Çocuklarla duygusal bağ kurmak, yaratıcı faaliyetlerde bulunmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızdaki yoğunluk diğer insanlarla paylaşılmayı istiyor.

YAY

Yaşam alanınızda yapılan düzenlemeler ve yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Kendi hayatınıza dair dışarıdan bir bakış açısına sahip olabilirsiniz.

OĞLAK

Öğrenmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve haberleşmek için yakın çevrenizle yoğun bir etkileşimde olabilirsiniz. Duygusal kontak kurarak yalnızlığınızı paylaşmanız mümkün.

KOVA

Maddi kazançların manevi yönden desteklenmesiyle kendinizi şımartacağınız harcamalarda bulunabilirsiniz. Finansal anlamda bolluk ve bereket kapınızı çalabilir.

BALIK

Şahsi meseleler önem ve hız kazanırken benmerkezci bir tavrı benimsemeniz olası. Objektif olmak zor gelse bile duygu ve düşüncelerinizi daha kolay ifade edebilirsiniz.