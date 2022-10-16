Günlük burç yorumları

KOÇ

Ebeveyn ilişkileri ve aile teması gündeminizde olabilir, yoğun şekilde evde vakit geçirebilir ve mevcuttaki problemlere odaklanabilirsiniz.

BOĞA

Duygusal kararlar ve yaklaşımlar söz konusu olabilir. Çevrenizde gerçekleşen olaylardan kolayca etkilenebilirsiniz.

İKİZLER

Maddi kararlarınızı tedbirli şekilde almak isteyebilirsiniz, faydalı işler ortaya koymak için çalışabilirsiniz.

YENGEÇ

Koruma içgüdüsü ve sahiplenme arzusu yoğun olabilir. Sevdiklerinizle bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Kendini aşma ve potansiyelini fark etme noktasında kilit bilgiler elde edebilirsiniz. İçsel anlamda yüzleşmeler yaşanabilir.

BAŞAK

Arkadaşlık ilişkileri ön planda. Ani ve tepkisel şekilde davranmamaya dikkat, abartılı ifadelerden kaçınmakta fayda var

TERAZİ

Yaptığınız işte başarılı olmak için gereken özveriyi ortaya koyabilirsiniz, aile desteği alabilir aynı şekilde yardımda bulunabilirsiniz.

AKREP

Duygusal derinliğinizi sanatsal veya yaratıcı faaliyetlere yönlendirmeniz olumlu sonuçlar verebilir. İlgi ve alâkanız doğrultusunda çeşitli seyahat planları mümkün.

YAY

Finansal konularda güven arayışı birtakım fırsatların kapısını aralayabilir, öznel yargıların etkisinde kalmamakta yarar var.

OĞLAK

İsteklerinizi elde etme konusunda politik tavırlar sergileyebilirsiniz, ikili ilişkilerinizin nabzınızı yükseltmeniz mümkün.

KOVA

Duygusal anlamda bir boşluk hissi ile sevdiklerinize daha fazla odaklanabilirsiniz, korumacı davranışların abartıya kaçmasını önlemekte fayda var.

BALIK

Aşkta sahiplenici kimliğinizi ortaya koyabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ev ve çocuklar konusunda şanslı hissetmeniz mümkün.