  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Günlük burç yorumları

» »
Astrolog Murat İpek'ten 16 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları

KOÇ

Ebeveyn ilişkileri ve aile teması gündeminizde olabilir, yoğun şekilde evde vakit geçirebilir ve mevcuttaki problemlere odaklanabilirsiniz.

 

BOĞA

Duygusal kararlar ve yaklaşımlar söz konusu olabilir. Çevrenizde gerçekleşen olaylardan kolayca etkilenebilirsiniz.

 

İKİZLER

Maddi kararlarınızı tedbirli şekilde almak isteyebilirsiniz, faydalı işler ortaya koymak için çalışabilirsiniz.

 

YENGEÇ

Koruma içgüdüsü ve sahiplenme arzusu yoğun olabilir. Sevdiklerinizle bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.

 

ASLAN

Kendini aşma ve potansiyelini fark etme noktasında kilit bilgiler elde edebilirsiniz. İçsel anlamda yüzleşmeler yaşanabilir.

 

BAŞAK

Arkadaşlık ilişkileri ön planda. Ani ve tepkisel şekilde davranmamaya dikkat, abartılı ifadelerden kaçınmakta fayda var

 

TERAZİ

Yaptığınız işte başarılı olmak için gereken özveriyi ortaya koyabilirsiniz, aile desteği alabilir aynı şekilde yardımda bulunabilirsiniz.

 

AKREP

Duygusal derinliğinizi sanatsal veya yaratıcı faaliyetlere yönlendirmeniz olumlu sonuçlar verebilir. İlgi ve alâkanız doğrultusunda çeşitli seyahat planları mümkün.

 

 

YAY

Finansal konularda güven arayışı birtakım fırsatların kapısını aralayabilir, öznel yargıların etkisinde kalmamakta yarar var.

 

OĞLAK

İsteklerinizi elde etme konusunda politik tavırlar sergileyebilirsiniz, ikili ilişkilerinizin nabzınızı yükseltmeniz mümkün.

 

 

KOVA

Duygusal anlamda bir boşluk hissi ile sevdiklerinize daha fazla odaklanabilirsiniz, korumacı davranışların abartıya kaçmasını önlemekte fayda var.

 

BALIK

Aşkta sahiplenici kimliğinizi ortaya koyabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ev ve çocuklar konusunda şanslı hissetmeniz mümkün.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler -16 Ekim 2022 Pazar16 Ekim 2022 Pazar 08:39
  • Yenierenköy Belediyesi’nden bölge halkına duyuru!15 Ekim 2022 Cumartesi 22:54
  • Barçın: Hellimi, Halk İçin Lüks Tüketim Haline Getirenler Utansın15 Ekim 2022 Cumartesi 22:42
  • Verimin Düşük Olması Zeytinyağı Fiyatlarının Artmasına Neden Oldu15 Ekim 2022 Cumartesi 22:39
  • Din İşleri Başkanı Ünsal’dan Taziye Mesajı15 Ekim 2022 Cumartesi 18:03
  • KTOEÖS pazartesiden itibaren eylem ve grev kararı aldı15 Ekim 2022 Cumartesi 17:10
  • Çiftçiler Birliği: Ekim zamanı, mazota zam yapılması üreticiye köstek olmaktır15 Ekim 2022 Cumartesi 13:58
  • Bağımsızlık Yolu'ndan maden kazasıyla ilgili açıklama: Türkiye İşçi Sınıfı ile dayanışma15 Ekim 2022 Cumartesi 13:53
  • Töre: "Bartın'da madendeki patlama nedeniyle KKTC'de matem havası oluştu"15 Ekim 2022 Cumartesi 13:52
  • Tatar, Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nin açılışına katıldı15 Ekim 2022 Cumartesi 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti