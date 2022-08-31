Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2022)

Ay, Terazi burcundaki hareketine devam ediyor. Anlayışlı ve kabullenici tavrınız iletişim ve etkileşiminizi kolaylaştırabilir.

KOÇ

İmzalı anlaşmalar, duygusal taahütler gündeminizde olabilir. Toz pembe bakış açısı sağlayan fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

BOĞA

Sağlığınızı etkileyen stres gibi faktörler gün içinde nabzını yoklayabilir, iyilik ve güzellikten yana olmakta fayda var.

İKİZLER

Keyif verici ve dengeli ilerleyen her şey ilginizi çekebilir, yaptıklarınızın karşılığının huzur verici olması mümkün.

YENGEÇ

Tartışma ve argümanlardan uzak ılımlı ve uyumlu bir enerjide olabilirsiniz. Size uyum sağlayan insanlarla bir arada olmanız mümkün.

ASLAN

Yapıcı diyaloglar, olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayabilir. Yakın çevrenizle kısa vadeli planlar yapabilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi değerli hissedeceğiniz harcamalarda bulunabilirsiniz. Geleceğe yatırım olarak düşündüğünüz girişimleriniz söz konusu olabilir.

TERAZİ

Konuşma ve paylaşma ihtiyacı duyabilirsiniz, sahip olduğunuz fikirleri olduğu gibi yansıtmanızda fayda var.

AKREP

Geçmişin muhakemesi ve ihtimaller kafanızı kurcalayabilir, her şeyin nasıl böyle olduğunu sorgulatacak gelişmeler olabilir.

YAY

Sosyal anlamda iş kapısını aralayacak ortamlarda bulunabilir, katkı sağlayacak ilişkiler kurabilirsiniz.

OĞLAK

İş hayatında güzelliklerle karşılaşabilir, terfi ve ödül gibi şekillerle başarılarınızın karşılığını alabilirsiniz.

KOVA

Uzak ülkelere seyahat ve geziler gündeminizde olabilir, eğitim odaklı ilerlemek isteyebilirsiniz.

BALIK

Finansal kaynaklarınız ve yönetimi açısından rahatlatıcı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.