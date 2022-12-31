Günlük burç yorumları (31 Aralık 2022)

KOÇ

Aklınızdan geçeni lap diye söylemediğiniz, kavgaya, tartışmaya karışmadığınız, harika bir yıl diliyorum sevgili koçlarım.

BOĞA

2023 size daha az diyet listesi, daha çok kıymetli hediye ve bencillikten uzak günler getirmesini diliyorum güzel boğalarım.

İKİZLER

Çok daha az konuşup, daha çok çalıştığınız ve maymun iştahlı olmadığınız muhteşem bir 2023 yaşayın sevgili ikizlerim.

YENGEÇ

Aşk da iş de körü körüne bağlanıp, milletin derdi, sıkıntısı peşinde koşturmaya ihtiyaç duymayacağınız bir yıl diliyorum canım yengeçlerim.

ASLAN

Kibirden uzak, hayatın size ve sizin hayata tatlı tatlı servis verdiği görünür olduğunuz bir 2023 yaşayın güzel aslanlarım.

BAŞAK

Çevrenizdekilerin içini baymadan, daha az kontrol gerektiren, çamaşır suyuna ihtiyaç duymadığınız bir yılınız olsun canım başaklarım.

TERAZİ

Kararlarınızı hemen verip, hop diye hayata geçirebileceğiniz. Muhteşem bir 2023 yaşamanızı yürekten diliyorum sevgili terazilerim.

AKREP

Daha az kindar, daha fazla iyimser olacağınız, zevk ve sefada, bol paralı bir yıl diliyorum seksi akreplerim.

YAY

Sıkılıp, kafanıza göre yollara dökülmediğiniz ve bir konuyu anlatırken lafı uzatmadığınız muhteşem bir yıl diliyorum canım yaylarım.

OĞLAK

Ayaklarınızın yerden kesildiği, sevgilinizle iş görüşmesi tadında zaman geçirmeyeceğiniz hoppa, deli dolu bir yıl diliyorum akıllı oğlaklarım.

KOVA

Özgür olmalıyım diye ilişkinizi pat diye bitirmediğiniz, daha da renkli, harika bir yıl diliyorum canım kovalarım. Siz takılın kafanıza göre.

BALIK

Siz her günü, bir yıl gibi yaşadığınız için size; 2023’de her günün bayram tadında olmasını yürekten diliyorum benim lezzetli balıklarım.