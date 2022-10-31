Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022)

KOÇ
Toplumsal imajınızı güçlendirmek için çalışabilir bu noktada ebeveyn desteği alabilir, yönetici ve patronlarınızla olumlu ilişkiler kurabilirsiniz.
BOĞA
Hayatınızın iplerini elinize aldığınızı hissedebilir, gerçekleştirmek istediğiniz ideallerinizin peşine düşebilirsiniz.
İKİZLER
Somut kavramlar ile karar alma mekanizmanızı tetikleyen durumlar yaşanabilir, daha garantici hareket etmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Partnerinize daha sorgulayıcı ve otoriter bir tavırda yaklaşabilirsiniz. Duygusal anlamda güvende olmak isteyebilirsiniz.
ASLAN
İş hayatında kritik kararlar alabilir, uzun süredir gündeminizde olan konuları tamamlayarak kapatabilirsiniz.
BAŞAK
Keyif aldığınız aktiviteleri bireysel anlamda sürdürmeyi tercih edebilirsiniz. Gelişiminize odaklanmanız rahat hissetmenizi sağlayabilir.
TERAZİ
Emlak işleri ve yaşadığınız yer gündeminizde olabilir. Ailenizden gelen finansal sürprizlerle şans kapınızı çalabilir.
AKREP
Ticaret ve iletişim alanında faaliyetleriniz olabilir, yakın çevreniz ile ortak hareket etme kararı alabilirsiniz.
YAY
Sabit bir gelir elde etme ihtiyacı duyabilirsiniz, kalıcı ya da garanti gördüğünüz iş kollarında çalışma imkânı bulabilirsiniz.
OĞLAK
Güçlü bir benlik algısı oluşturabilirsiniz. Arzuladığınız emellere ulaşmak için motive şekilde ilerlemeniz mümkün.
KOVA
Kendi kendinizi bunaltmanız söz konusu. Anlaşılma ihtiyacınızı çeşitli yollarla paylaşmayı tercih edebilirsiniz.
BALIK
Tutku ve ideallerinizi diğer insanlarla paylaşarak sizi dinleyenleri etki altına alabilirsiniz. Dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.
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