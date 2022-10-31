Günlük burç yorumları (31 Ekim 2022)

KOÇ

Toplumsal imajınızı güçlendirmek için çalışabilir bu noktada ebeveyn desteği alabilir, yönetici ve patronlarınızla olumlu ilişkiler kurabilirsiniz.

BOĞA

Hayatınızın iplerini elinize aldığınızı hissedebilir, gerçekleştirmek istediğiniz ideallerinizin peşine düşebilirsiniz.

İKİZLER

Somut kavramlar ile karar alma mekanizmanızı tetikleyen durumlar yaşanabilir, daha garantici hareket etmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Partnerinize daha sorgulayıcı ve otoriter bir tavırda yaklaşabilirsiniz. Duygusal anlamda güvende olmak isteyebilirsiniz.

ASLAN

İş hayatında kritik kararlar alabilir, uzun süredir gündeminizde olan konuları tamamlayarak kapatabilirsiniz.

BAŞAK

Keyif aldığınız aktiviteleri bireysel anlamda sürdürmeyi tercih edebilirsiniz. Gelişiminize odaklanmanız rahat hissetmenizi sağlayabilir.

TERAZİ

Emlak işleri ve yaşadığınız yer gündeminizde olabilir. Ailenizden gelen finansal sürprizlerle şans kapınızı çalabilir.

AKREP

Ticaret ve iletişim alanında faaliyetleriniz olabilir, yakın çevreniz ile ortak hareket etme kararı alabilirsiniz.

YAY

Sabit bir gelir elde etme ihtiyacı duyabilirsiniz, kalıcı ya da garanti gördüğünüz iş kollarında çalışma imkânı bulabilirsiniz.

OĞLAK

Güçlü bir benlik algısı oluşturabilirsiniz. Arzuladığınız emellere ulaşmak için motive şekilde ilerlemeniz mümkün.

KOVA

Kendi kendinizi bunaltmanız söz konusu. Anlaşılma ihtiyacınızı çeşitli yollarla paylaşmayı tercih edebilirsiniz.

BALIK

Tutku ve ideallerinizi diğer insanlarla paylaşarak sizi dinleyenleri etki altına alabilirsiniz. Dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.