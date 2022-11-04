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Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022)

KOÇ

Gerçeklerden uzaklaşarak hayal dünyasına sığınma eğiliminde olabilirsiniz, kendinizle baş başa kalacağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.

 

BOĞA

Sosyal gruplarda fikir uyuşmazlıkları yaşanabilir, bu uyuşmazlıklardan oluşan kriz ve kaoslara dikkat etmekte fayda var.

 

İKİZLER

İş hayatı, eğitim ve kariyer konularında yaratıcı eserler ortaya koyabilirsiniz, içsel derinliğinizi yansıtacak çalışmalar yapmak için uygun.

 

YENGEÇ

İnandıklarınızdan güç alarak ilhamınızı geliştirebilirsiniz. Mekânsal anlamda değişikliğe ihtiyacınız olabilir.

 

ASLAN

Finansal konuları büyütmeye meyilli olabilirsiniz. Gerçekçi bir bakış açısı geliştirmek için partner ve ortaklarınızla görüşmelerde bulunabilirsiniz.

 

BAŞAK

İkili ilişkilerinizde pembe bulutlar üzerinde hissedebilirsiniz, duygusal anlamda tatmin edici olaylar gerçekleşebilir.

 

TERAZİ

Günlük hayatın sıradanlığı can sıkıcı bir hal alabilir, rutin ve düzenlerin dışına çıkmak isteyebilirsiniz.

 

AKREP

Yüzeysel ilişkilerden ziyade anlamlı ilişkiler ve derin bağlar kurma ihtiyacınız yoğun. Romantik ilişkilerinizin nabzını arttırabilirsiniz.

 

YAY

Ailenizle iç içe vakit geçirebilir, evle ilgili işlerle meşgul olabilirsiniz. İnce hassasiyet gerektiren konulardan keyif alabilirsiniz.

 

OĞLAK

Soyut ve duygulara hitap eden konularla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı çeşitli alanlara kanalize etmeniz mümkün.

 

KOVA

Kendiniz için yeterince objektif olmakta zorlanabilirsiniz, mali konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir.

 

BALIK

Duyguların sezgilerle birleşmesi içinizdeki şefkat ve hassasiyeti arttırabilir. Çevrenizle etkileşimde bulunmak isteyebilirsiniz.

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