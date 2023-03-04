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Günlük burç yorumları (4 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (4 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (4 Mart 2023)

KOÇ

Bir süredir uğraştığınız iş için iyi bir çıkış yolu bulacaksınız. Bugün herhangi bir sorunu tartışmanın size çok ama çok yardımı olabilir. 

 

BOĞA

Bugün düne göre daha heyecanlı olabilirsiniz. Aşk performansınız güçlü olabilir, seks hayatınızda kusursuz uyumu bugün yakalamanız mümkün. 

 

İKİZLER

Bugün pek iyi bir gün olmayabilir çalışmak için. İşlerin nasıl gittiği konusunda kaygılı veya tatminsiz bir yerde hissedebilirsiniz kendinizi. 

 

YENGEÇ

Günün ilk saatlerinde sağlık durumları biraz sizi zorlayabilir. Bu keyifsizliği üzerinizden atmanız için kendinize küçük değişikler yapmaya bakın derim.  

 

ASLAN

Bu günlerde insanlar sizi gerçekten kavgaların tam da içine çekebilir. Bu tip durumları fark edip hemen nazikçe uzaklaşın derim. 

 

BAŞAK

Bir arkadaşınızı veya akrabanızı görmek için şehir dışına kısa bir yolculuk planlayabilirsiniz. Ve çalışıyorsanız bugün, strese maruz kalabilirsiniz. 

 

TERAZİ

Kendinizi sevdiklerinizin güvenli kollarına bırakmanızı tavsiye ederim. Yurtdışını ziyaret etmek için bir planınız varsa doğru kontakları kurmalısınız.  

 

AKREP

Bugün meditasyon yapmanız, yürüyüşe çıkmanız veya sadece sevdiklerinizin arkadaşlığını yaşamanızı önerilir. Buna ihtiyaç hissedebilirsiniz.  

 

YAY

Bugün sanat ve estetik işlerle meşgul olacaksınız gibi durmakta. Evde akraba ziyareti nedeniyle bir kalabalık yaşayabilirsiniz. Gülümseyin.  

 

OĞLAK

Her görevi dikkatli bir şekilde tamamlarsanız hem maddi hem de manevi anlamda bugün tatmin olmuş olursunuz.  Baş ağrısı sorunu yaşamanız mümkün. 

 

KOVA

Bir erkeğin yardımıyla karmaşık, asla çözülmez diyeceğiniz sorunlar çözülecek. Ek olarak bugün zihinsel rahatlama yaşayacaksınız.  

 

BALIK

Anne babanı ve diğer aile üyelerini sever ve onlara bakarsan bugün kendini kayıtsız şartsız çok daha iyi hissedeceksin. Bundan kendini mahrum etme.

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