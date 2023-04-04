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Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023)

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Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023)

KOÇ

Duygusallığınızın sizi esir alacağı bir gün olabilir. Partnerinizle yakınlaşmak onun hoşlandığı şeyleri yapmak isteyebilirsiniz. 

 

BOĞA

Bazılarınız sadece maaşınızı artırmak için fazla mesai yapıyor olabilir bugün. İş ve aşk konusu bugün biraz birbirine girebilir.  Sakin ve sessiz kalın derim.  

 

İKİZLER

Fedakâr yönünüz bugün ağır basabilir. Heyecanlı ve pozitif haliniz size farklı imkanlar sunabilir. Yeni fırsatlara kapınız açık. 

 

YENGEÇ

Aile içi bir sorunu çözmek için bir aile üyesinin tam destek vermesi gerekebilir. Özellikle bu konu gayrimenkul ile ilgiliyse kesinlikle sonuç odaklı olun. 

 

ASLAN

İlgi beklediğiniz bir gündesiniz. Beklentinizin karşılığını alamamak sizi biraz üzebilir. Bu durumun çok sürmeyeceğini düşünmek size iyi gelebilir. 

 

BAŞAK

Yarı zamanlı çalışmak aşırı derecede zaman ve enerji tüketebilir. Bir aile büyüğüyle vakit geçirmek sizin için tavsiye edebilirim. Nasihat iyidir.  

 

TERAZİ

Fiziksel görünümüzle ilgili kararlar alabilirsiniz. Spor yapmak ve beslenme programı düzenlemek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili radikal kararlar alacağınız bir gün olabilir. 

 

AKREP

Ödünç verilen bir meblağı geri almaya çalışan kişiler için zorluklar yaşanabilir bugün. Gezi planlarınızda herhangi bir sorun olmayacak.  

 

YAY

İşinizle ilgili denge kurmaya çalışacağınız bir gün olabilir. İşyerinizde çıkan tartışmaların bitmesi için uzlaştırıcı bir kimliğe bürünmek size artı puan kazandırabilir. 

 

OĞLAK

Bugün muhtemelen size acil bir akademik veya eğitimle ilgili bir görev verilecek ve siz bu ödevi biraz isteksizce gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz. 

 

KOVA

Kendi sağlığınız veya ailenizden bir bireyin sağlığı için para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Eğer hastaysanız ilaçlarınızı kullanmayı ihmal etmeyin. 

 

BALIK

Bugün kazançlar muhtemelen artacak ve bu da beklenen mali sıkışıklığı önleyecektir. İş yerindeki bir sorun, komplikasyonları önlemek için ustaca ele alınabilir.

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