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Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022)

KOÇ

Maddi konularda gelişmeler, yeni bir gelir kaynağı ve bulunduğunuz çalışma ortamındaki yerinizi sağlama almanız söz konusu olabilir.

 

BOĞA

Ani bir farkındalık ile kendinizle ilgili çeşitli değişikliklere gidebilirsiniz. Önce ben demeniz gereken durumlar gelişebilir.

 

İKİZLER

Öfke patlamalarını içinizde yaşamak yerine gereğince paylaşın derim. Kendinizi ifade etmekten geri durmanız olası.

 

YENGEÇ

Arkadaşlıklarınızı derinleştirmek yahut projelerinizi köklendirmek için uygun. Sosyal anlamda daha genel ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.

 

ASLAN

Kariyer hayatında büyük adımlar atmaktan ziyade mevcudiyeti güçlendirmek esas amacınız olabilir. Ani gelişmelern yaşanması olası.

 

BAŞAK

Eğitim ve kültürel faaliyetler gündeminizde olabilir, sahip olduğunuz maddi ve manevi birikimi kendinize yatırım olarak kullanabilirsiniz.

 

TERAZİ

Finansal anlamda bir bütçe hesaplaması, gelir gider gibi tablolarla meşgul olabilirsiniz. Hedefleriniz konusunda temkinli davranabilirsiniz.

 

AKREP

İlişki ve ortaklıklarınızda değişime direnmemenizde fayda var. Elle tutulur işler yapmaya istekli olabilirsiniz.

 

YAY

Çalışma ortamıyla ilgili durumlar oluşabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir, rutinlerinizi düzenlemekle ilgilenebilirsiniz.

 

OĞLAK

Gönül ilişkilerinizi ileri taşımak, romantik ilişkilerde derinleşmek gibi gündemler oluşabilir. Kafanızı dağıtmanızı sağlayan aktivitelere ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

KOVA

Ev yaşamında yeni başlangıçlar yaşanabilir. Yeni bir düzeni benimsemek yahut gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir.

BALIK 

Yakın çevreyle birlikte hareket edeceğiniz planlar yapabilir, aynı amaç doğrultusunda hareket etmekten keyif alabilirsiniz.

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