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Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 5 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022)

Ay Oğlak transitinde. Sorumluluk gömleği giyerek güne başladığınızı hissedebilirsiniz. Özveri gerektiren işlerde bulunmak için uygun.

KOÇ

Kariyer hayatını etkileyecek kadın figürlerle tanışabilir, duygusal hamlelerle farkındalık yaşayabilirsiniz.

BOĞA

Fikirlerinizde ısrarcı olabilir, kapalı bir tutum sergileyebilirsiniz. Ben bilirimci tavır üstlenmeniz mümkün.

İKİZLER

Finansal kaynaklarınızı yatırıma çevirmek isteyebilir, fiziki anlamda değer sahibi olmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

İlişki ve ortaklıklarınızda kontrol/denetim arzusu baskın. Partnerlerinizle sınırlarınız yeniden şekillenebilir.

ASLAN

Rutinlerin tıkırında işlemesi ve her şeye hakim olmanız önem arz edebilir, angarya işler önünüze gelebilir.

BAŞAK

Romantik ilişkilerinizde ciddiyet arayışında olabilirsiniz, kendinden emin tavırlar cezbedici gelebilir.

TERAZİ

Gayrimenkul alım satımı gündeminizde olabilir, dönüştürebileceğiniz alan ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

AKREP

Yakın çevrenizle güven veren diyaloglar kurmaya ihtiyacınız olabilir, sevdiklerinizle yakın temasta bulunabilirsiniz.

YAY

Kendinizle barışık, kontrollü ve sorumluluk sahibi hissedebilirsiniz. Proje aşamasındaki fikirlerinizi açmak için motivasyon alabilirsiniz.

OĞLAK

Bir üst versiyonunuza ulaşmak ve kendinizi geliştirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, ön yargılı olmamakta fayda var.

KOVA

Mevcuttaki kaygı ve endişelerinizi olağan kabul etmeye çalışabilir, kendinizle barışmanız gereken konularla yüzleşebilirsiniz.

BALIK

Temellendirdiğiniz hedeflerinizi geliştireceğiniz ortamlarda bulunabilir, süreklilik sağlayan hamleler yapabilirsiniz.

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