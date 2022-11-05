  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022)

» »
Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022)

KOÇ

İhtimaller dahilinde yapabileceklerinizin arttığının farkına vararak hareket edebilirsiniz. İnisiyatif alarak cesur adımlar atmak mümkün.

 

BOĞA

Karar mekanizmalarınızı etkileyen faktörlerden kurtulmanız için bazı işaretlerle karşılaşabilirsiniz. Basit fakat etkili çözümlerle karşılaşabilirsiniz.

 

İKİZLER

Bulunduğunuz sosyal gruplarda şanslı hissedebilirsiniz. Olmasını istediğiniz dilek ve istekleriniz aniden gerçekleşebilir.

 

YENGEÇ

Tepkisellikten kaçınmakta fayda var, hayatınızın genelini etkileyecek duygusal kararlar alabilirsiniz.

 

ASLAN

Yurtdışı girişimleri, uluslararası faaliyetler söz konusu olabilir. Eğitim veya seyahat amaçlı planlarınız gerçekleşebilir.

 

BAŞAK

Keşfetmek istediğiniz konular karşınıza çıkabilir, ilkel dürtüler doğrultusunda daha önce fark etmediğiniz detayları görebilirsiniz.

 

TERAZİ

Ortaklı işleriniz ve ikili ilişkilerinizde patron edasıyla hareket edebilir, hızlı ve proaktif kararlar alabilirsiniz.

 

AKREP

Rutinlerin dışına çıkmaktan keyif alabilir, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir ev ve çalışma ortamına hazırlayabilirsiniz.

 

YAY

Bireysellikten keyif alabilir, doğa ile iç içe olacağınız ortamlarda bulunmayı tercih edebilirsiniz.

 

OĞLAK

Eski alışkanlıklar gün yüzüne çıkabilir, yapmak istediklerinizi tam olarak neden istediğinizi gözden geçirebilirsiniz.

 

KOVA

Yakın çevre ile sıkı etkileşimlerde bulunabilirsiniz, yoğun bir enerjinin etkisi altında hareket etmeniz mümkün.

 

BALIK

Maddi anlamda kaygılarınız olabilir, çözüm olarak yeni bir girişim veya iş kolu düşünebilirsiniz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duygularımız nasıl kontrol altına alabiliriz03 Kasım 2022 Perşembe 12:05
  • Günlük burç yorumları (3 Kasım 2022)03 Kasım 2022 Perşembe 09:32
  • Bilim insanları bozulmayan makarna geliştirdi02 Kasım 2022 Çarşamba 22:41
  • Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022)02 Kasım 2022 Çarşamba 09:30
  • Araştırmacılar küfür etmenin faydalı olduğunu açıkladı01 Kasım 2022 Salı 23:14
  • İlk buluşmada yapılmaması gerekenler!01 Kasım 2022 Salı 21:58
  • Her yıl alışveriş çılgınlığına sahne oluyor01 Kasım 2022 Salı 20:39
  • Gündelik hayattaki küçük değişimler sağlıklı bir yaşamın habercisi01 Kasım 2022 Salı 19:20
  • 2022 Kasım aylık burç yorumları01 Kasım 2022 Salı 18:51
  • Kadın ve erkek neden aldatır evlilik doyumunun düşük olduğu ilişkilerde yaşanıyor!01 Kasım 2022 Salı 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti