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Günlük burç yorumları (5 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (5 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (5 Mart 2023)

KOÇ

Sosyal çerçevenizde bazı insanlar sizden haklarında iyi haberler bekliyor olabilir bugün. Verdiğiniz sözleri yerine getirdiğinizden emin olun. 

 

BOĞA

Uzun bir yolculuk yapacaksanız yanınızda birini götürmeniz sizin için en büyük avantaj sağlayacaktır Bir başınıza altından kalkamayacağız durumlar gelişebilir. 

 

İKİZLER

Bugün, zorlu işleri tamamlamayı oldukça basit bulabilirsiniz. Bu ruh hali  güven duygunuzu artırabilir. Kendinizi yaratıcı işlere verin. 

 

YENGEÇ

Yakın bir akrabanız ile ufak bir mesele yüzünden tartışma çıkabilir. Ama bu meselenin altında aslında baya derin konularda kendini gösterecek olabilir. 

 

ASLAN

Bugün çok mutlu olacaksınız diyebilirim. Zihinsel ve ruhsal sakinlik yaşayabilirsiniz. Hedef odaklı dikkatiniz mükemmel olacaktır da diyebilirim.  

 

BAŞAK

Bugün ev hayvanlarınızla ilgili sabırlı olmanız ve aceleci kararlar vermekten kaçınmanız iyi olabilir. Seviyorsanız zorluğuna da katlanacaksınız.  

 

TERAZİ

Gezi planlarınızda herhangi bir sorun olmayacak ama bazı konuşmalar sizi bu plandan vazgeçirtecek noktaya getirebilir.  Asla vazgeçmeyin.  

 

AKREP

Evle ilgili bir sorunla cebelleşirken doğru çözümler için tavsiye almak en iyisi.  Bugün aklınız karışabilir. Bu durumlarda olduğunuz yerden hemen kaçın. 

 

YAY

Bugünün büyük bir kısmı aile aktiviteleriyle geçecek gibi duruyor. Ek olarak, bazı teknolojik gelişmeler merakınızı uyandıracak. Hemen gidip almayın onu. 

 

OĞLAK

Birine hayrına tavsiyede bulunmanız olası bugün. Ama o insandan bunun karşılığında olumsuz bir tepki alma olasılığınız mevcut. Bu işlere girmeyin.  

 

KOVA

Bugün analitik düşüncenizi ve entelektüel gücünüzü kullanırsanız, akıllıca ve doğru kararlar vermek çok da zor olacaktır. Kendinize güvenin sadece.  

 

BALIK

Bir arkadaşınıza kızgınsanız ruh haliniz onunla konuşmaya kalktığınızda bugün daha da bozulabilir. Bu nedenle arkadaşınızı gördüğünüzde uzaklaşın gidin.  

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