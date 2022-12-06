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Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022)

KOÇ

Harcamalarınızda aşırıya kaçmamanızda fayda var. Finansal durumlarınızdaki güvenliğinizi korumak isteyebilirsiniz.

 

 

BOĞA

Baş rolü olduğunuz gelişmelerin ortasında kalabilirsiniz. Bencillik ile özdeğer arasında bir denge kurmanız gerekebilir.

 

 

İKİZLER

Yanlış anlaşılmalar giderilebilir, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda huzura erebilirsiniz. Mental anlamda rahatlatıcı etkiler mevcut.

 

 

YENGEÇ

Sosyal projelerde yer alarak yardım organizasyonlarında bulunabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde iyileşmeden bahsetmek mümkün.

 

 

ASLAN

Kariyer hayatında ani gelişen amaçlar doğrultusunda çalışmalarınıza yön verebilirsiniz. Aile desteği ile hareket edeceğiniz durumlar gelişebilir.

 

 

BAŞAK

Sabit fikirli olduğunuz konularda başka görüşleri benimseyeceğiniz gelişmeler yaşanabilir, fikirsel anlamda açık olmanızda yarar var.

 

 

TERAZİ

Bazı yüzleşmeler beraberinde bazı farkındalıkların yaşanmasını sağlayabilir. Çıkar çatışmalarına karşı dikkatli olun derim.

 

 

AKREP

Duygusal anlamda tatmin edilmeye ihtiyaç duyabilirsiniz, özel ilişkilerinize gösterdiğini özen artabilir ancak aşırıya kaçmamanızda fayda var.

 

 

YAY

İş hayatının temposu sağlığınızı tetikleyici bir unsur haline gelebilir, yeni bir rutin veya düzeni benimsemeniz gerekebilir.

 

 

OĞLAK

Başkalarının sorumluluğunu üstlenmekten keyif alabilirsiniz ancak sınırları yeniden şekillendirmenizin şart olduğu durumlar gelişebilir.

 

 

KOVA

Aile ve ev yaşamı hakkında düşündüğünüz konular olabilir. Gayrimenkul ve yer değiştirme söz konusu olabilir.

 

 

BALIK

Ticari faaliyetlerde iyi sonuçlar elde etmek mümkün, anlamlı ve olumlu iletişim için destekleyici faktörler mevcut.

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