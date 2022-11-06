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Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (6 Kasım 2022)

KOÇ

Karakterinizi daha doğun yansıtan bir imajı benimseyebilir, olduğunuz gibi görünmeyi tercih edebilirsiniz.

 

BOĞA

Sebebi net olmayan birtakım endişeler zihninizde yer edinebilir, kendinizi özgür hissedeceğiniz alanlarda bulunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

İKİZLER

Arkadaş çevrenizdeki artış ve değişimin sizi etkilemesi mümkün. Doğal yollarda bulunduğunuz çevrelerde daha hassas bir yapıda olabilirsiniz.

 

YENGEÇ

Kariyer hayatınızda yırtıcı hamlelerde bulunabilirsiniz, ön planda olacağınız gelişmeler söz konusu.

 

ASLAN

Temel anlamda dürtüsel olarak bir şeyleri yazma ve paylaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Güçlü bir bakış açısı ile olayları daha iyi kavramanız mümkün.           

 

BAŞAK

Finansal konularda hızlı kararlar almayı düşünebilirsiniz ancak aceleci olmamakta yarar var. Karamsar düşüncelerden uzaklaşmanız gerek.

 

TERAZİ

İkili ilişkilerinizde diğer insanlardan beklentileriniz artabilir, verdiğiniz kadarını almakta ısrarcı bir tavır edinebilirsiniz.

 

AKREP

İş hayatını etkileyen gelişmeler yaşanabilir, lider vasfı ile hareket edeceğiniz pozisyonlarda bulunabilirsiniz.

 

YAY

Romantik ilişkilerinizde yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Farklı ve heyecanlı hissettiren anlar yaşamanız mümkün.

 

OĞLAK

Duygusal sağlığınız ev yaşamındaki huzura bağlı olabilir. Ailenizle birlikte olmaya özen gösterebilirsiniz.

 

KOVA

Başkalarınızı kolayca etki altına alabilir, fikirlerinizi empoze edebilirsiniz. Yakın çevrenize öncülük edeceğiniz durumlar yaşanabilir.

 

BALIK

Kazancınızdaki değişkenlik endişeye sebebiyet verebilir ancak olumsuz düşünmemekte fayda var. Maddi amaçlı fikirlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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