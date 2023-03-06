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Günlük burç yorumları (6 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (6 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (6 Mart 2023)

KOÇ

Duygusal anlamda bugün her an her şeyin olabileceği bir gündesiniz! Özellikle gönül meselelerinde bırakın ne olacaksa olsun.

 

BOĞA

İş de konumunuzu güçlendirebileceksiniz. İşyerinde üretken olmaya devam etmek istiyorsanız, insan yönetimi becerilerinizi geliştirmeniz gerekebilir.  

 

İKİZLER

Olumsuz insanlara izin verirseniz, aile içi çatışmalar ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kendinizi fazla olayların içine sokmayın. Mesafe iyidir.  

 

YENGEÇ

Muhtemelen herkesten bugün daha iyi performans göstereceksiniz. Eğitim ile ilgiliyseniz önemli güzel gelişmeler sizi bulabilir. Pozitif olun.  

 

ASLAN

Başarılı olmak için iş ve piyasa değerinizi yükseltmeniz gerekir. Bir kardeşiniz veya arkadaşınız bugün size müthiş bir destek verebilir.  

 

BAŞAK

Duygusal ilişkiler konusunda kendinizi biraz tuhaf, her şeyin çok başında ama bir o kadar da bitmiş gibi mi hissediyorsunuz? Rahatlayın biraz. 

 

TERAZİ

Uzun mesafe araçla seyahat edenler için zorluklar beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Trafikte biraz daha dikkatli olmaya bakın.  

 

AKREP

Çocuklarla bir programınız varsa sırf iş olsun diye onlarla zaman geçirmeyeceğinizden eminim. Gün içinde ne yaparsanız yapın ama gülümseyin.

 

YAY

Eğitim alanındaki çabalarınız kısa süre içinde size olumlu bir biçimde dönebilir. Öğrencilerin bu aralar çalışması yerini bulur. Bugün istekli olun.  

 

OĞLAK

Gökyüzü bugün pek elverişli bir konumda olmadığı için kendinizi iyi hissetmeme veya sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz var. Dikkat!  

 

KOVA

Artık sağlığınız için güzel bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi? E, hadi yapın o zaman sizi tutan kim? Bu konuyu ertelemeyin.

 

BALIK

Bugün başarı oranınız yüksek olmaya devam edecek. Güvenle harekete geçin. Yeni iş girişimlerine yatırım yapmaktan kaçınmanız iyi olur.  

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