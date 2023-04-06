  • BIST 4.919,87
  • Altın 1246.568
  • Dolar 19.2486
  • Euro 20.9715
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023)

» »
Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (6 Nisan 2023)

KOÇ

Harcamalarınızın göze battığı bir gün olabilir. Para trafiğinizde aksaklıklar yaşamanız mümkün. Finansal konularda temkinli davranmalısınız derim. 

 

BOĞA

Hava almak, bahçıvanlık, yemek pişirme ve hatta harika bir yeni eve taşınma partisi gibi işler için ideal bir zaman. Sevdiklerinizle ne kadar iyi zaman geçirdiğinize bakın.  

 

İKİZLER

İş ve aile arasında kalacağınız anlar yaşayabilirsiniz. İkisi arasında denge kurmaya çalışmak sizi yorabilir. Sakin kalmak en önemli maddeniz olmalı. 

 

YENGEÇ

Bugün, gökyüzü size pek de yardımcı durmuyor. Bugün, kendinizi üzgün hissedebilir, sinirlenebilir, ödevinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Dikkat! 

 

ASLAN

Negatif bir gün geçirebilirsiniz. Aileniz ya da arkadaşlarınızla hoş olmayan tartışmalar yaşayabilirsiniz. Elinizden geldiğince gerilimden uzak durmalısınız.

 

BAŞAK

İş yerinde gerginlik olabilir. Şu anda kayıplarınızı kazanca çevirebilirsiniz. Muhtemelen çok uzun bir süre kısa değil, uzun vadeli yatırım yapacaksınız.  

 

TERAZİ

Fiziksel değişiminizin olumsuz yönde ilerlemesi canınızı sıkabilir. Spor ya da egzersiz yapma karar alacağınız bir gün olabilir. 

 

AKREP

Yurt dışından iş emri alabilirsiniz, bu da ileride size maddi açıdan avantaj sağlayabilir. Bu arada sevgiliniz yoksa gerçek aşkınla tanışabilirsin.  

 

YAY

İş arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle anlaşmazlık yaşayacağınız anlar olabilir. Bunları birer tecrübe olarak görmek işinize yarayabilir. 

 

OĞLAK

Öğrenciler bugün mükemmel haberler alabilirler.  Çalışma hayatında olanlar ise Ay nedeniyle bugün şanslı ve işlerinde kendilerini başarılı hissedebilirler.  

 

KOVA

Bugün hukuksal konular kapınızı çalabilir. İşiniz dışında farklı işler veya aksaklıklar meydana gelebilir.  

 

BALIK

İş arkadaşlarınızın yardımıyla şirket hedeflerinizi büyük bir kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Mali ve entelektüel yatırımlar şimdiden getiri sağlıyor olabilir. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü04 Nisan 2023 Salı 18:00
  • Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023)04 Nisan 2023 Salı 08:52
  • Cildimizi soğuk havadan korumak için neler yapmalıyız?03 Nisan 2023 Pazartesi 18:36
  • Haftalık burç yorumları (3 - 9 Nisan 2023)03 Nisan 2023 Pazartesi 13:30
  • Günlük burç yorumları (3 Nisan 2023)03 Nisan 2023 Pazartesi 08:10
  • Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023)02 Nisan 2023 Pazar 09:17
  • İnsan derisiyle kaplı 5 asırlık el yazması gizemini koruyor01 Nisan 2023 Cumartesi 23:38
  • Papa Franciscus, hastaneden taburcu edildi01 Nisan 2023 Cumartesi 22:26
  • 2023 Nisan aylık burç yorumları01 Nisan 2023 Cumartesi 13:30
  • Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023)01 Nisan 2023 Cumartesi 09:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti