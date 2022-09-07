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Günlük burç yorumları (7 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 7 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (7 Eylül 2022)

Ay Kova burcunda ilerliyor. Mutlu olmak içsel bir rehbere sahipsiniz, ilerici fikirler ve tasarımlar yolunuzu aydınlatabilir.

KOÇ

Başarılarınız ödüllendirilebilir, kendinizi bulunduğunuz alanlara ait hissetmeniz mümkün.

BOĞA

Aile desteği, iş yerinde aile gibi çalışmak söz konusu olabilir. Destek alıp destek vereceğiniz dayanışmalar kurabilirsiniz.

İKİZLER

Hakkınızı alabileceğiniz gelişmeler yaşanabilir, yurtdışından sevindirici haberler gelebilir.

YENGEÇ

Gizli kalan konuları açıklığa kavuşturmak ve anlaşılır kılmak gündeminiz olabilir. Şeffaflık ilkesiyle hareket edebilirsiniz.

ASLAN

Ortaklı işlerinizde çeşitli pürüzlerle ilgilenebilir, işbirliği ile yeni kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK

İş hayatının monotonluğundan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Açık havada bulunmak ve yürüyüşler iyi gelebilir.

TERAZİ

Resim, müzik gibi özgür ifade taşıyan sanatlarla ilgilenebilirsiniz. Aynı şekilde keyif veren ve zihninizi boşaltmanızı sağlayan her şey ilginizi çekebilir.

AKREP

Ailenizle yuvanızda olmayı tercih edebilir, çözüme ulaştırılması gereken konulara odaklanabilirsiniz.

YAY

Çevrenizde kamuoyu yaratacak fikirlerinizi sunabilir, olumlu etkileşimlerle insanları etki altına alabilirsiniz.

OĞLAK

Sıra dışı iş fikirleri aklınızda olabilir, denenmemiş yollardan umulmadık paralar kazanabilirsiniz.

KOVA

Özgür ve bağımsız hissetmeye ihtiyacınız olabilir, anlaşılmayı talep ederken kendinizi olabildiğince açık ifade etmenizde fayda var.

BALIK

Yalnız çalışmaktan keyif alabilir, yaratıcılığınızı daha yoğun aktardığınızı hissedebilirsiniz. Rüya trafiğiniz renkli olabilir.

 

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