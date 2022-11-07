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Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (7 Kasım 2022)

Koç

Finans ve ekonomik başlıklarla ilgilenebilirsiniz. Ego ve karakterinizi besleyici gelişmeler olabilir.

 

Boğa

Dış görünüşünüzde değişikliğe gidebilirsiniz. Baskın olmanız gereken konuları masaya yatırmak için istekli olabilirsiniz.

 

İkizler

Kalıcı işler yapma isteği duyabilir, filizlenen fikirlere odaklanarak elle tutulur değerler yaratmak için çalışabilirsiniz.

 

Yengeç

Sosyal projeler ve büyük toplantılarda bulunabilirsiniz. Estetik ve güzellik odaklı işlere ilgi duymanız mümkün.

 

Aslan

Olması gereken ile olmasını istediğiniz durumlar arasında kalabilirsiniz. Vicdani kararlarla hareket söz konusu olabilir.

 

Başak

Sorumluluklarınızda geçici bir artış yaşanması mümkün. Ulaşmak istediğiniz hedefler için çaba sarf etmeniz gerekebilir.

 

Terazi

Olumlu şekilde devam eden işleyişi kalıcı hale getirmeye istekli olabilirsiniz ancak sabitliği abartmamakta fayda var. Huzursuzluk veren gündemleri halletmek için uygun.

 

Akrep

İkili ilişkilerinize daha fazla özen göstermeniz gerekebilir, aynı zamanda siz de ilgi ve merhamete ihtiyaç duyabilirsiniz

 

Yay

Sağlık ve kişisel bakım alanlarıyla meşgul olabilirsiniz. Günlük rutinlerinizde kısıtlamalar gerçekleşebilir.

 

Oğlak

Romantik ilişki ve flörtlerde artış olabilir, duygusal konulara ilgi göstermeye eğilimli olabilirsiniz.

 

Kova

Aile ve ev teması gündeminizde yer alabilir. Taşınma ve yer değişikliği ile ilgili durumlar oluşabilir.

 

Balık

Ticaret ve eğitim faaliyetleriyle ilgili gelişmeler olabilir, ani planlar ile hareket etmeniz mümkün.

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