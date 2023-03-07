Günlük burç yorumları (7 Mart 2023)

KOÇ

Biriken işleri, angaryaları yapma zamanı. Keşke hep bahar olsa, koşturmadan banka hesaplarınıza para dolsa! Hayalleri bırakın derim.

BOĞA

Özellikle ortak yaptığınız ve altından kalkmanız gereken işleri halletmek için harika bir zamanlama olabilir. Daha aklı başında olmaya bakın.

İKİZLER

Sürüş sırasında acele etmekten kaçının. Acele giden ecele gider lafını bugün kulağınıza küpe yapmanızda fayda var. Dikkat!

YENGEÇ

Resmi işler, mahkeme, evrak işleri veya avukatınızla yapabileceğiniz görüşmeler için güzel bir gün gibi görünüyor. Bunu değerlendirmeye bakın.

ASLAN

Çalışma koşulları bugün olumsuz insanlar tarafından etkilenebilir. Siz, sessiz ve kibar olmaya bakın. Biraz daha olaylara uzak durun.

BAŞAK

Para işleri, aldı verdi hesapları, bütçeyi denkleştirmek için yapılan çalışmalar bugünün sevimsiz konuları içinde olabilir.

TERAZİ

Bugün eşinize, sevgilinize dönüp bakmanın, onun elini tutmanın zamanı. İş, güç bekler siz yakınınızda duranları ihmal etmeyin yeter.

AKREP

Didiştiğiniz iş arkadaşlarınız olabilir, resmi daireler, kurum kuruluşlarla da sıkıntılarınız baş gösterebilir. Dilinize hakim olun.

YAY

Muhtemelen arkadaşlarınız ve ailenizle meşgulsünüz. Ev hayatınız keyifli olabilir ve eşinizle iletişiminizi geliştirebilirsiniz

OĞLAK

Tamam angaryalar var halletmeniz gereken ama sonuçta aylaklık sizin de hakkınız. O nedenle kendinize bugün müsaade edin ve dinlenin.

KOVA

Bugün dünden daha iyi olduğunuz çok açık. Kalıcı geleceğe yönelik iyi bir atılım yapmak için uygun bir gün. Hareketli olmaya bakın.

BALIK

Aile, anne, baba, gayrimenkul gibi konularda hoş gelişmeler olacak gibi görünmekte. O nedenle bu ve buna benzer konu başlıklarında ilerleyin