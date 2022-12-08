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Günlük burç yorumları (8 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (8 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (8 Aralık 2022)

KOÇ

Eğitim ve ticaret amaçlı aktivitelerin hızında artış söz konusu. Gün içinde çarpışma ve çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

 

 

BOĞA

Kazançlarınıza odaklanarak hareket edebilirsiniz. Gelir ve giderlerinizle ilgili hesaplalar, yeni alternatif arayışları söz konusu olabilir.

 

 

İKİZLER

Ön plana çıkmak isteyebilir, yakın çevrenizle paylaşımda bulunmak için çeşitli ortamlarda bulunabilirsiniz. Hırs ve tutkularınız kendini gösterebilir.

 

 

YENGEÇ

Duygu ve düşüncelerinizin yoğunluğu ile kendinizi ifade ederken coşkulu bir tarzı benimseyebilirsiniz. Yeni bir plan program peşinde olabilirsiniz.

 

 

ASLAN

Sorumluluk duygusunun ağır bastığı, sosyal içerikli grup ve toplantılarda bulunabilirsiniz. İş yaşamından başka bir alan oluşturmak için yeni oluşumlar mümkün.

 

 

BAŞAK

Kariyer ve meslek hayatınızla ilgili koşuşturmanız gereken işler olabilir, farklı bir görev yeri veya birimde bulunmanız olası.

 

 

TERAZİ

Eğitimsel faaliyetler ve seyahatler gündeme gelebilir, üyesi olduğunuz gruplarla ilgili ortak işler yapmanız mümkün.

 

 

AKREP

Finansal konular, sahibi olduğunuz mal ve mülkle ilgili gündemleriniz olabilir. Muhasebe gerektiren işlerle meşgul olabilirsiniz.

 

 

YAY

İkili ilişkilerde hızlı kararlar alıp uygulamaya istekli olabilirsiniz. Çeşitli anlaşmalar, belgeler ve sözlü iletişimde dikkatli olun derim.

 

 

OĞLAK

Çalışma ortamında yenilikler yahut saha çalışması gibi değişiklikler söz konusu olabilir. Gündelik rutinlerinizde yoğunluk yaşanabilir.

 

 

KOVA

Aşk hayatında güç oyunlarından kaçınmanızda fayda var. Haklılık yerine mutluğu ön plana çıkaracak gelişmeler mümkün.

 

 

BALIK

Ev yaşamında hareketlilik, hareretli bir şekilde gelişen iletişimsel durumlar yaşanabilir. Ev değiştirme yahut yer değiştirme gibi gündemler oluşabilir.

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