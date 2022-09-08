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Günlük burç yorumları (8 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 8 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (8 Eylül 2022)

Ay öğleden sonra boşluğa giriyor, önemli işler yaparken ve karar alırken etraflıca düşünmekte yarar var.

KOÇ

Hayallerinizi gerçek kılmak için sürpriz desteklerle karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınız insanlara karşı paylaşımcı olmakta yarar var.

BOĞA

Kalıcı ve yararlı ilişkiler kurmak, bulunduğunuz pozisyondaki durumunuzu korumak gündeminizde olabilir.

İKİZLER

Yükseköğretim ve akademi konularında İlerlemek isteyebilirsiniz. Disiplinli çalışmak için istekli olmanız mümkün.

YENGEÇ

Özgürlüğünüze düşkün olabilir, gayrimenkul gibi yatırımlarla bulunduğunuz yere bağlanmaktansa yatırımlarınızı farklı şekilde değerlendirmeye odaklanabilirsiniz.

ASLAN

İlişki ve ortaklıklarda yakın temas arzusu ön planda. Biz diyerek ortak kararlar almaya meyilli olabilirsiniz.

BAŞAK

Tutarlı olmayan alışkanlıklar gündeme gelebilir, günlük hayatınızı kısıtlayan ve kalitesini düşüren rutinleri gözden geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Dilediğince özgür olabilmek, yaratıcılığınızı rahatça sergileyebildiğiniz alanlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Kuralları sizin koymanız mümkün.

AKREP

Aile içi iletişim önem kazanabilir, taşınma ve yer değişikliği cazip gelebildiği gibi size ne kadar iyi geldiğini de sorgulatabilir.

YAY

Bulunduğunuz ortamlarda ve yakın çevrenizle olan etkileşimlerinizde aykırı ve orijinal fikirlerinizle insanları etkileyebilir, güçlü bir imaj yaratabilirsiniz.

OĞLAK

Önsezilerinizdeki artışı denetimleyebileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile ve sevdikleriniz için harcamalar söz konusu.

KOVA

Kendiniz ve diğer insanlar için yeni fikirleriniz olabilir. Duygusal kararlardan ziyade mantıklı bir yaklaşım söz konusu.

BALIK

Adanmışlık enerjisiyle başkalarını önemseyerek çalışabilir, kendinizi arka plana atmaya meyilli olabilirsiniz.

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