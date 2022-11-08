Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022)

Koç

Kim olduğunuza dair güçlü bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Güçlü yanlarınızı parlatmanızı sağlayacak olumlu gelişmeler mevcut.

Boğa

Karakterinizi ve duruşunuzu daha sağlam sergileme imkanına sahip olabilirsiniz. Değerlerinizi şekillendirmeniz mümkün.

İkizler

Gizlenen veya kabul etmek istemediğiniz durumlarla yüzleşebilirsiniz. Kabuk tutan bazı yaralar yeterince iyileşmemiş olabilir.

Yengeç

İdealist bir yapıda hareket ederken göz ardı ettiğiniz konuların çokluğu ile farklı bir yol izlemeye karar verebilirsiniz. Yapıcı olmak için yıkmanız gereken kalıplar mevcut olabilir.

Aslan

Eksik ve yetersiz hissettiğiniz alanlarda kendinizi korumanız gerekebilir. Sosyal statü ve konumunuzla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Başak

Sürdürülebilir değerler için değişim şart. Zorlu görünen bazı yollar katkı sağlayabilir, cesaret göstermenizde fayda var.

Terazi

Gelip geçici durumların etkisinde uzun süre kalmamakta fayda var. Geçmişin derslerini ne kadar iyi anladığınız sorgulanabilir.

Akrep

İkili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde uç noktaya gelen durumlarda sabır göstermeniz gerekebilir. Direnmek yerine teslim olmayı deneyimleyebilirsiniz.

Yay

İş hayatında ve çalışma ortamında kriz yönetimini üstlenebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstereceğiniz başlangıçlar yapabilirsiniz.

Oğlak

İçinizdeki çocukla bağ kurmanın yollarını ararken gerçekleştirmediğiniz fikirlerinizle yüzleşebilirsiniz. Anlamlı meşgalelere enerji sarf etmeyi tercih edebilirsiniz.

Kova

Biz olma arzusu ile hareket ederken çeşitli sözel çatışmaların ortasında kalabilirsiniz. Aileniz konusunda farklı bir yaklaşımı benimsemeniz mümkün.

Balık

Ticari faaliyetlerde duraksama, iletişim alanında yanlış anlaşılmalar olabilir. Dikkatli ve temkinli hareket etmekte fayda var.