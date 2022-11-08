Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022)

Koç
Kim olduğunuza dair güçlü bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Güçlü yanlarınızı parlatmanızı sağlayacak olumlu gelişmeler mevcut.
Boğa
Karakterinizi ve duruşunuzu daha sağlam sergileme imkanına sahip olabilirsiniz. Değerlerinizi şekillendirmeniz mümkün.
İkizler
Gizlenen veya kabul etmek istemediğiniz durumlarla yüzleşebilirsiniz. Kabuk tutan bazı yaralar yeterince iyileşmemiş olabilir.
Yengeç
İdealist bir yapıda hareket ederken göz ardı ettiğiniz konuların çokluğu ile farklı bir yol izlemeye karar verebilirsiniz. Yapıcı olmak için yıkmanız gereken kalıplar mevcut olabilir.
Aslan
Eksik ve yetersiz hissettiğiniz alanlarda kendinizi korumanız gerekebilir. Sosyal statü ve konumunuzla ilgili gelişmeler yaşanabilir.
Başak
Sürdürülebilir değerler için değişim şart. Zorlu görünen bazı yollar katkı sağlayabilir, cesaret göstermenizde fayda var.
Terazi
Gelip geçici durumların etkisinde uzun süre kalmamakta fayda var. Geçmişin derslerini ne kadar iyi anladığınız sorgulanabilir.
Akrep
İkili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde uç noktaya gelen durumlarda sabır göstermeniz gerekebilir. Direnmek yerine teslim olmayı deneyimleyebilirsiniz.
Yay
İş hayatında ve çalışma ortamında kriz yönetimini üstlenebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstereceğiniz başlangıçlar yapabilirsiniz.
Oğlak
İçinizdeki çocukla bağ kurmanın yollarını ararken gerçekleştirmediğiniz fikirlerinizle yüzleşebilirsiniz. Anlamlı meşgalelere enerji sarf etmeyi tercih edebilirsiniz.
Kova
Biz olma arzusu ile hareket ederken çeşitli sözel çatışmaların ortasında kalabilirsiniz. Aileniz konusunda farklı bir yaklaşımı benimsemeniz mümkün.
Balık
Ticari faaliyetlerde duraksama, iletişim alanında yanlış anlaşılmalar olabilir. Dikkatli ve temkinli hareket etmekte fayda var.
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