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Günlük burç yorumları (8 Mart 2023 Çarşamba)

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Günlük burç yorumları (8 Mart 2023 Çarşamba)
Günlük burç yorumları (8 Mart 2023 Çarşamba)

KOÇ

Emlak işinde olanlar, vazgeçemeyecekleri kazançlı bir teklifle karşılaşabilirler. Bugün kıyafet alışverişi yapmak için harika bir gün. 

 

BOĞA

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle gayet keyifli geçireceğiniz bir gün gibi görünmekte o nedenle kaygılarınızı geride bırakmaya çalışın. 

 

İKİZLER

“Sabrın sonu selamettir!” ne güzel bir söz.  Maddi, manevi her konuda konuşabileceğiniz hoş bir gün olabilir. Harcamalar dikkat etmenizde fayda var. 

 

YENGEÇ

Muhatabınız olan kişi veya kişilerle iletişimde olmanız çok işinize yarayabilir bunu kullanmanızda fayda var. Hoş vakit geçirebilirsiniz. 

 

ASLAN

Zaman daha hızlı akacak. Plana göre çalışacak olursanız kazanırsınız. Bu durum birçok ek fırsatı size sunulabilir. Etrafa dikkatli bakın.  

 

BAŞAK

Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Öyle olur olmaz cengaverlikler içine girip de sağlığınızı tehlikeye atacak hareketlerden uzak durun. 

 

TERAZİ

Duygusal anlamda, özellikle ikili ilişkiler konusunda kendinizi sorguladığınız bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Kendinizi fazla kasmayın derim.  

 

AKREP

Bugün kendinizi çalışırken, koştururken eğlendirmeyi başarırsanız harika olur. Manasız bir şeylerin canınızı sıkmasına müsaade etmeyin derim. 

 

YAY

Kendi başarılarınızı bugün kendiniz çevrenize vurgulayacaksınız. Evde sakin bir ortam yaratmak için çaba sarf etmek gerekebilir.  

 

OĞLAK

Eşinizle veya uzun vadeli ilişkiniz varsa partneriniz ile güzel gayet güzel bir zaman geçirmeniz olası. Kendinizi mutlu edin, hiç değilse deneyin. 

 

KOVA

Bugün evden çıkmak istememeniz çok doğal. Bırakın bugün de böyle bir gün olsun. Zihninizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. 

 

BALIK

Bugün doya doya yakın çevrenizle iletişimde olabilirsiniz. Uzun telefon konuşmaları sizi bekliyor desek yeridir. Zamanı iyi ayarlayın derim.  

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