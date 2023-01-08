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Günlük burç yorumları (8 Ocak 2023)

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Günlük burç yorumları (8 Ocak 2023)
Günlük burç yorumları (8 Ocak 2023)

KOÇ

Dinlendirici müzik dinleyerek ve dualar okuyarak kendinizi bugün meşgul etmek, huzur ve tatmin getirecektir.

 

BOĞA

Partnerinize karşı sert ve agresif olma eğilimindesiniz. Böyle bir tutum birbirinizle olan ilişkiyi etkileyecektir. İlişkilere dikkat!

 

İKİZLER

Eşinizle bir aile meselesi hakkında görüşlerinizi özgürce tartışabileceksiniz. Ayrıca egoist eğilimlerin üstesinden gelmeniz de mümkün.

 

YENGEÇ

İlahi uygulamalarla meşgul olmak sizde bugün rahatlama sağlatacaktır. Gün içinde önemli kararlar almaktan kaçının.

 

ASLAN

Gün boyunca aşırı çalışma baskısı hâkim olacaktır. Bugün bazı zorlu durumlarla başa çıkmanız gerekebilir. Sabırlı olun.

 

ASLAN

Hayatınızda bugün bir yavaşlama olabilir. Bunun nedeni güven eksikliği olabilir. Kendinizi biraz daha dinlenebileceğiniz ortamlara atın.

 

TERAZİ

Gün için daha fazla harcama yapmanız mümkün olabilir. Kredi kartınızı bugün rafa kaldırmanızda fayda var derim.

 

AKREP

Bugün para akışı çok sınırlı olacaktır. Harcamaların arttığı görülebilir ve bu da sizi çok endişelendirebilir.

 

YAY

Zihinsel karışıklığa yenik düşebilir ve herhangi bir işlem yapmadan önce bugün iki kez düşünmeniz gerekebilir.

 

OĞLAK

Gün içinde kaçınılmaz harcamalar görülecektir. Harcama yapmaya müsait yanınızı biraz ç dizginlemek akıllıca olacaktır.

 

KOVA

Partnerinizle bugün hararetli tartışmaların yaşanma ihtimali olabilir. Mutluluğu sürdürmek için bundan kaçınmanız gerekir. Sakin olun!

 

BALIK

Görevlerinizi etkin bir şekilde yerine getirirken bazı hayal kırıklıkları veya engellerle karşılaşabilirsiniz. Her şeyi omuzlamayın bugün.

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